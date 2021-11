Menina é suspeita de agredir coordenadora e colega de classe, em Goiânia

Nesta quinta-feira (18/11), uma estudante de 12 anos, da Escola Municipal Barbara de Souza de Morais, teria agredido uma colega de classe, de 13 anos, e a coordenadora da escola dentro da instituição de ensino, em Goiânia.

Para atender a ocorrência a Guarda Civil Metropolitana (GCM) foi acionada, sendo a responsável por encaminhar as estudantes e seus respectivos responsáveis para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (Depai).

De acordo com as informações repassadas pela delegacia, foram feitos exames de corpo de delito na coordenadora e nas estudantes. O resultado dos exames atestaram que as lesões encontradas não são de natureza grave.

O nome dos envolvidos no caso não foi divulgado pela equipe responsável pela apuração e nem pela instituição de ensino, desta forma não foi possível que a equipe de redação entrasse em contato com a defesa dos envolvidos para que os meses se manifestem sobre o ocorrido.

Secretaria Municipal de Educação se manifesta sobre o caso

Através da divulgação de nota oficial, a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia, se manifestou dizendo que esta acompanhando a situação e que enviou para a unidade escolar uma equipe especializada para a mediação do conflito envolvendo as estudantes e a coordenadora da instituição.

Foi informado também que os responsáveis pelas alunas foram acionados sobre o caso, e que as famílias envolvidas estão sendo acompanhadas por equipes da Secretaria de Educação.

As apurações preliminares contataram que a estudante já teria ameaçado a colega algumas vezes, dizendo que agrediria. Todavia, o motivo que levou a execução das ameaças não foi revelado.

Luís Miguel, supervisor do 2º CR da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, explique que “foi constatado que uma aluna começou a agressão contra outra aluna. A coordenadora e servidores impediram a briga e os mesmos foram agredidos com tapas, chutes e com uma caneta. A coordenador teve uma lesão no ombro”.