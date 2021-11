Perímetro urbano da BR-153, em Goiânia, ficará interditado para obras

A concessionária Triunfo Concebra, responsável pela Br-153 em todo Estado de Goiás, informou nesta quinta-feira (18/11) que a rodovia será interditada momentaneamente no trecho do Km 498, perímetro urbano de Goiânia.

A interrupção acontecerá nos dias 18 e 19 de novembro, entre as 22h e as 04h da manhã do dia seguinte. Os dois sentidos da via ficarão interditados para que o lançamento de vigas de construção possam ser realizados no trecho.

A obra visa a construção de um novo viaduto, que será realizado pela Prefeitura Municipal de Goiânia, nas proximidades do setor Jardim Novo Mundo. A previsão é que oito vigas, com aproximadamente 53 metros de comprimento, serão instaladas na rodovia.

Para a segurança dos motoristas que passam pelo local, o tráfego na Br-153, km 498, será interditado a cada vez que houver a necessidade de lançamento de alguma das hastes.

Equipes de apoio estarão presente para auxiliar na interdição

Como ponto de apoio no procedimento, as equipes do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU) da Triunfo Concebra estarão no local para auxiliar com a sinalização do tráfego da rodovia durante o período em que os dois sentidos da via estiverem interditados.

O objetivo das equipes de trabalho é que sejam encaixadas quatro vigas por noite. Porém, caso o tempo esteja nublado e chuvoso, poderá haver a suspensão dos serviços de lançamento.

A orientação da concessionária para os motoristas é que tenham atenção redobrada ao trafegar pela região. O respeito à sinalização na via é de suma importância para a segurança de todos, sejam eles condutores, passageiros, agentes de segurança ou trabalhadores.

A Triunfo Concebra relatou também que painéis eletrônicos móveis, com informações aos usuários, serão instalados ao longo do trecho. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que estará acompanhando todo o trabalho das equipes no local e nas proximidades, desta forma reforçando a segurança.