Servidores da saúde pedem melhorias para a categoria, em Goiânia

Na manhã desta quinta-feira (18/11), o Paço Municipal de Goiânia foi palco de manifestações de servidores da saúde em busca de melhorias para a categoria. Durante o ato foi realizada uma caminhada e um adesivaço pelas salas e gabinetes do prédio, além do envio de um encaminhamento de solicitação para a realização de assembleia para decidir em votação a greve da categoria no próximo sábado (20/11).

Participaram da manifestação Agentes de Saúde (ACS) e Agentes de Endemias (ACE). Dentre as melhorias cobradas estão a inclusão da categoria no Plano de Carreiras, Cargos e Salários da Saúde. As reivindicações acontecem devido a falta de isonomia no Município. Alegando que as reivindicações vem sendo feitas desde o ano de 2012, quando os agentes se tornaram estatutários, os servidores discutiram sobre o início de uma greve.

Caso a paralisação seja estabelecida, os focos de dengue em Goiânia podem aumentar, pois são os profissionais da ACS e ACE que cuidam da eliminação de focos do Aedes Aegypti, mosquito transmissor da dengue. De acordo com o Ministério da Saúde, Goiás ocupa o terceiro lugar no ranking dos estado com maior número de mortes pela doença no Brasil, em 2021.

Greve no HMAP

Na cidade de Aparecida de Goiânia, rumores sobre uma possível greve no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) têm preocupado os cidadãos. Sobre o assunto a OS responsável pela administração da unidade de saúde disponibilizou uma nota oficial. Confira abaixo:

O Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) informa oficialmente o seguinte: – O HMAP repassou para a empresa prestadora de serviços da área de limpeza e conservação na última semana no valor de R$ 300.000,00 referentes à fatura do mês de outubro e isso foi proporcional como foi proporcional o repasse dos recursos públicos recebidos; – A direção envidou esforços junto à empresa visando a normalização dos serviços, porém de forma intransigente houve movimentação de forma política com os colaboradores da empresa prejudicando a normal prestação de serviços; – Funcionários da empresa em questão percorreram banheiros na unidade, principalmente na área administrativa, praticando atos de vandalismo e espalhando sujeiras com o claro intuito de constranger demais colaboradores que não têm qualquer relação com o fato. Tudo isso está registrado por câmeras de segurança e serão apresentados em juízo visando responsabilizar civil e criminalmente os responsáveis que agiram usando o uniforme da empresa; – A direção respeita o direito de protesto pelo atraso nos pagamentos e repasses, porém exorta todos a protegerem o patrimônio público e a normal prestação de serviços para pacientes, acompanhantes e demais colaboradores.

A Prefeitura de Aparecida de Goiânia também se manifestou através de nota oficial. Confira: