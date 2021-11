Edição da Feira das Pretas+ acontece em shopping de Goiânia

A edição mensal da Feira das Pretas+ acontece neste sábado (20/11), a partir das 10h, e domingo (21/11), a partir das 14h. O evento, no final de semana que celebra o Dia Nacional da Consciência Negra, será no terceiro piso do shopping Bougainville, no Setor Marista e é gratuito. Assim, tendo em vista também a data especial, a iniciativa reforça um de seus conceitos, a ciranda do black money. Ou seja, a prática de valorizar e consumir produtos artesanais feitos por pessoas negras.

“A Feira representa um espaço de representatividade, diversidade e equidade. Levantamos pautas de discussões sobre racismo estrutural e as disparidades que dele advém. Para além do espaço físico, é um espaço de empatia, afeto”, afirma Renata Caetano, artesã e idealizadora do projeto.

Segundo informações divulgadas pela Feira das Pretas+, o evento dá protagonismo a micro e pequenos empreendimentos, fortalecendo a gestão da economia criativa. Assim, entre os 27 expositores estão produtores de moda, artesanato, gastronomia e cultura são incluídos em uma estratégia de mercado.

A ideia é gerar renda, superando situações de vulnerabilidade econômica, bem como o desemprego agravado pela pandemia de Covid-19. Além disso, a feira valoriza o afroempreendedorismo em Goiás. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que no Brasil 27,1% do afroempreendedores começam um negócio por falta de emprego ou ocupação, como forma de sustentar suas famílias.

A ação é realizada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas (SMDHPA). Ela é parte de um projeto piloto de atenção e retomada econômica para o pós-pandemia. Dessa forma, firma parcerias com grupos de mulheres negras, indígenas e de comunidades tradicionais.

Atrações culturais na Feira das Pretas+

Na edição de novembro, a Feira das Pretas+ promove uma programação cultural e artística para celebrar o mês da Consciência Negra. Assim, no sábado (20/11) subiá ao palco do evento o Musical Poético, estrelado pela cantora Milca Francielle, que também é expositora da feira. Ela será acompanhada pelo músico Diego Amaral. O repertório terá samba raiz e a levada do funk.

Também se apresentam a bailarina e coreógrafa, Luciana Caetano, e a pesquisadora e performer em dança, Daya Gomes. O grupo Sambadeiras de Bimba, liderado por Mestre Luizinho, promovem uma roda da samba e, além disso, ainda tem roda de capoeira com os mestres Charme e Goiano.

Já no domingo (21/11), a apresentação musical será da cantora Milca Francielle, acompanhada do Diego Amaral. E a feira será encerrada com desfile das expositoras.

Programação Feira das Pretas+ edição Novembro

Sábado (20/11), das 10h às 22h

16h45h | Abertura Feira das Pretas- Saudação produção Feira das Pretas e apoio institucional – Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Ações Afirmativas

17h | Musical Poético Performático

18h| Apresentação Samba de roda- Sambadeiras de BimbaRoda de Capoeira: Mestre Charme e Mestre Goaino

Domingo (21/11), das 14h às 20h

15h| Musical Poético PerformáticoCanto: Milca Francille e Renata CaetanoMúsico: Diego AmaralPerformancesLuciana Caetano

16h| Desfile Mix Feira das Pretas+ – ENCERRAMENTO

Endereço: Piso 3 do Shopping Bougainville

Entrada: Gratuita franca

A feira seguirá todos os protocolos de segurança sanitários contra a Covid-19