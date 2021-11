Operação apreende cargas de bebidas de origem ilícita em Goiás

Uma operação da Delegacia Estadual de Repressão a Furtos e Roubos de Carga (Decar), em conjunto com a Polícia Militar e a Secretaria da Economia do Estado de Goiás, apreendeu várias cargas de bebidas de origem ilícita no estado.

De acordo com a Polícia Civil, as cargas volumosas de refrigerantes e cervejas eram revendidas em cinco grandes distribuidoras de bebidas com sedes na região metropolitana de Goiânia.

Cargas de bebidas de origem ilícita causaram prejuízo de R$ 20 milhões mensais para fabricante

As investigações apontam que os empresários envolvidos no esquema arquitetaram sofisticado sistema de emissão de notas de pessoas jurídicas de outras unidades da federação, todas em nomes de laranjas e responsáveis por “esquentar” as cargas desviadas.

Para se ter ideia do volume financeiro negociado pelos empresários, uma das fabricantes de bebidas conhecida mundialmente, chegou a sofrer prejuízos na ordem de R$ 20 milhões por mês.

Diante dos fatos, todos os investigados foram identificados e terão suas prisões requeridas. Além disso, também será solicitada a suspensão do funcionamento das atividades comerciais de suas empresas.

Os auditores da Secretaria da Economia autuaram todas pessoas jurídicas alinhavadas no esquema delitivo. Segundo a PC, as investigações prosseguem com objetivo de desmantelar toda a organização criminosa.

Os investigados deverão responder por receptação qualificada, sonegação fiscal e organização criminosa.

Em outro caso, dois são presos suspeitos de desvio de carga de arroz avaliada em R$ 110 mil

Dois homens foram presos em Goiás suspeitos de desviar uma carga de aproximadamente 25 toneladas de arroz ensacado, avaliada em cerca de R$ 110 mil. Eles são investigados por integrar uma organização criminosa especializada em furtos e estelionatos de cargas.

De acordo com as investigações, o caminhão carregado com arroz saiu de uma empacotadora localizada na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com destino a uma empresa situada na cidade de Brasília, no Distrito Federal (DF).

Durante o trajeto, o motorista subtraiu aproximadamente 20 toneladas da mercadoria, seguindo apenas com cinco toneladas. Para não levantar suspeitas, ele fez a mesma rota que normalmente seguiria até o local de entrega para, posteriormente, registrar boletim de ocorrência afirmando que havia sido roubado.

Entretanto, após levantamentos foi verificado que um outro caminhão teria sido utilizado para transportar o restante da carga. O caso aconteceu em agosto deste ano e os veículos e as cargas foram apreendidos e os envolvidos encaminhados para a Delegacia Especializada. Os suspeitos foram indiciados pela prática dos crimes de furto qualificado, receptação qualificada e ainda uso de documento falso.