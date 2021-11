Veja como fazer matricula de estudantes da rede de ensino de Goiás

Começaram nesta sexta-feira (19/11) as solicitações de novas matrículas para alunos novatos com o interesse em ingressar nas escolas e colégios, de ensino fundamental ou médio, da rede estadual de educação. Os novos ingressos são para o ano letivo de 2022. Os interessados têm até o próximo dia 07 de dezembro para realizar a matrícula.

Ao informar sobre o período de ingresso, o Governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou o interesse em transformar o sistema educacional do estado em referência. “Minha luta é transformar as escolas estaduais nas maiores referências de educação para nossas crianças”, disse o governador.

Sistema de matrículas

Para solicitar uma vaga na rede estadual de ensino, o candidato acessar o site www.matricula.go.gov.br. O estudante deverá informar três instituições de ensino do seu interesse e caso não haja vaga em nenhuma delas, o pedido será transferido automaticamente para uma quarta unidade, preferencialmente mais próxima da primeira opção informada.

A confirmação da vaga será divulgada entre os dias 15 e 22 de dezembro, desta forma o aluno deverá se manter atento à confirmação. Após aceito na instituição, o próximo passo é procurar a unidade escolar informada pela Seduc Goiás para efetivar a matrícula. Nesta etapa é necessário levar os documentos pessoais, histórico escolar e comprovante de endereço atualizado.

Para os alunos que já estudam na rede estadual, as renovações de matrículas ou solicitações de transferência para outra instituição poderão ser feitas no mesmo período (19/11 a 07/12), todavia é necessário que a os pais e/ou responsáveis assinem o termo de confirmação de renovação.

No caso das transferências, a recomendação é solicitar um termo de Transferência por Interesse Próprio (TIP). Todavia, neste caso, não haverá reserva de vagas na unidade de preferência, por isso o estudante deve indicar três opções nas quais deseja concorrer a uma vaga.

Para as instituições de tempo integral, o calendário não é o mesmo. Os pais e/ou responsáveis interessados em matricular os filhos em escolar de tempo integral deverão procurar pessoalmente a unidade de seu interesse e solicitar a vaga. O prazo para a solicitação vai até o dia 8 de dezembro.

A estimativa para 2022 é que as escolas de tempo integral da rede estadual de ensino atendam 40 mil crianças em 269 unidades distribuídas por todo Estado de Goiás