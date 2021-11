4 dicas gastronômicas no bairro de Campinas, em Goiânia

Todo bairro tem seus atrativos gastronômicos! E o bairro de Campinas é super especial para a cidade, afinal ele surgiu muito antes de Goiânia e já soma 211 anos. Assim, quem vive por lá, tem um cotidiano baseado nas atrações do setor, regadas de histórias e boas dicas para comer bem. Ou seja, reserva ótimas dicas gastronômicas.

E, como nosso time tem campineiras de nascimento e décadas vivendo da região, listamos padaria, lanchonetes, bares e restaurantes que vão ajudar os visitantes. Portanto, vale saber que a qualquer hora do dia – ainda que a vida noturna por lá seja bem pacata, ao contrário do movimento frenético do horário comercial – você vai encontrar comida gostosa.

Além disso, se precisar de mais indicações, confira os comentários deste post!

Confira 4 dicas de onde comer bem no bairro de Campinas

1. Panificadora Moreira

Nossa primeira dica gastronômica no bairro de Campinas é uma padaria boa, viu?! Assim, a Panificadora Moreira é uma referência no bairro. Tem sempre pães, quitandas e lanches frescos. Costumeiramente, as receitas são muito boas. E o café de manhã lá é para se esbaldar…

Endereço: Rua Rio Verde, Setor Campinas

Funcionamento: De segunda a sábado das 6h às 20h | Domingo das 6h às 12h30

2. Mercado de Campinas

O Mercado de Campinas é o lugar ideal para almoçar PF! Os pequenos restaurantes têm receitas simples e grande rotatividade. Em um deles, o peixe empanado é o carro-chefe da casa. Já ganhou destaque até na TV…

Também é uma boa parada para um lanche. Assim, temos uma boa notícia: a lanchonete Inácio’s reabriu, depois de 1 ano e 6 meses com atividades suspensas por causa da pandemia de Covid-19. Tem tantos salgados maravilhosos por lá, que tudo que você escolher será gostoso. Todavia, o restaurante no mezanino não voltou a funcionar.

Endereço: Avenida São Paulo, nº 361, Setor Campinas

Funcionamento: De segunda a sexta das 8h às 18h | Sábado das 8h às 14h

3. Saleh Cozinha Árabe

Parada tradicional para o happy hour de quem trabalha no comércio local ou vive na Campininha. Dessa forma, o Saleh Cozinha Árabe tem quibes assados na churrasqueira, que fazem sucesso há décadas. Além disso, tem variedade de comida árabe, jantinha e também uma adega. Portanto, tinha que fazer parte das nossas dicas gastronômicas no bairro de Campinas.

Endereço: Avenida Pará, nº 29, Setor Campinas

Horário: De segunda a sexta das 8h às 23h | Sábado das 8h às 18h

4. Calango Burg

Ter sanduíche do Calango disponível 24 horas por dia não é para qualquer bairro. Os campineiros desfrutam dessa dádiva. Um grande diferencial do pit dog é a finalização do hambúguer na churrasqueira! Já experimentou? É muito bom!

Endereço: Avenida Perimetral, nº 4215, Setor Campinas

Funcionamento: Todos os dias, aberto 24h