Mutirão Iris Rezende oferece serviços, vagas de emprego e consultas em Goiânia

Será realizado neste sábado (20) e domingo (21), pelo Governo de Goiás, o Mutirão Iris Rezende, com oferecimento de serviços, vagas de emprego, consulta e exames gratuitos para a população em Goiânia.

A ação acontece na Praça da Feira do Setor Morada do Sol. Hoje (20) o evento está previsto para terminar às 16h. No domingo a programação será realizada das 8h às 12h.

O ato foi organizado e nomeado como forma de homenagem ao ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que morreu no último dia 9 de novembro após ter um acidente vascular cerebral hemorrágico.

Durante o mutirão, também serão entregues 3 mil cartões do Programa Mães de Goiás, que prevê o auxílio de R$ 250 por mês para mães em situação de vulnerabilidade com filhos menores de 6 anos.

Serviços oferecidos no Mutirão Iris Rezende

No evento serão ofertadas mais de 2 mil vagas de emprego, cursos profissionalizantes e consultoria financeira. Além disso, também haverá atendimento de órgãos como Detran, Vapt Vupt e Defensoria Pública.

Ainda serão oferecidas consultas e exames oftalmológicos, testagem para Covid-19, vacinação, emissão de documentos e cadastro em programas sociais. Também estão previstas apresentações culturais, como dança, música, artes circense e visuais.

Veja outros serviços:

Aferição de pressão arterial e de glicemia

Corte de cabelo

Distribuição de brinquedos,

Distribuição de máscaras,

Distribuição de escovas de dente infantil

Emissão de identidade, CPF e CNH

Cadastro no Programa Tarifa Social Baixa Renda da Enel

Registros de certidão de nascimento e casamento

Alteração de nome social

Doação de mudas de hortaliças, mudas de árvores

Emissão de boletos do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo)

Emissão de boletos do Imposto sobre Veículos Automotores (IPVA)

Recadastramento da Goiás Previdência (GoiasPrev)

Inauguração

Durante o mutirão, o governador Ronaldo Caiado também fará a inauguração das obras de ampliação dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Região Noroeste de Goiânia.

Serão assinadas ainda duas ordens de serviço para execução de novas obras de água e esgoto na região. Ao todo, os investimentos do Governo de Goiás alcançam R$ 50,2 milhões. “Nunca se viu nada parecido em Goiás nestes últimos 30 anos”, comentou o governador sobre o cronograma de entregas da Companhia de Saneamento de Goiás S/A. “Temos hoje uma Saneago resgatada, que é referência nacional e que a população reconhece o trabalho”, acrescentou.

No local, será inaugurada oficialmente a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Região Noroeste, que soma investimentos de mais de R$ 16 milhões, incluindo a implantação de 8 mil ligações domiciliares e 132,2 quilômetros de redes coletoras. O benefício é para mais de 34 mil moradores de 11 bairros: Jardim Nova Esperança, Setor Cândida de Moraes, Setor Santos Dumont, Parque Industrial Paulista, Jardim Petrópolis, Jardim Novo Petrópolis, Jardim Clarissa, Vila Regina, Residencial 14 Bis, Jardim Bonanza e Setor Barra da Tijuca.