Setor Marista ganha mais um local com decoração natalina

Goiânia ganhou mais uma atração de Natal nesta sexta-feira (19/11). É que o Órion Complex, localizado no Setor Marista, inaugurou sua decoração de natalina. Assim, objetivo do empreendimento – que contempla vários segmentos, como hospital, restaurantes e inclusive um shopping – foi criar vários pontos iluminados no complexo que valem a pena registrar em uma foto.

Dessa forma, na área externa, o destaque da decoração natalina do Órion Complex é uma árvore de Natal com 10 m de altura. Ela foi instalada no jardim do retorno entre as avenidas Portugal e Mutirão. Ou seja, pode ser contemplada por visitantes ou simplesmente por quem passa pela região, no Marista.

Além disso, na área interna há uma poltrona iluminada, que é um ótimo cenário para famílias fazerem seu registro de fim de ano, em um passeio pelo local.

Inauguração da decoração de Natal no Órion Complex teve Papai Noel e trenzinho

A inauguração da decoração natalina do Órion foi marcada por uma apresentação do Coral Núcleo. O evento teve duração de três horas e contou com a chegada do Papai Noel.

Houve ainda passeio de trenzinho, cujo ingresso foi a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis. Toda a arrecadação será destinada a instituições filantrópicas. Adultos e crianças que estiveram na inauguração ganharam pipoca e algodão doce.