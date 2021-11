Detento é morto durante banho de sol no presídio de Anápolis

Um detento foi morto, neste sábado (20/11), durante um banho de sol no presídio de Anápolis, na região central de Goiás. A informação foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP).

O caso aconteceu em um dos pavilhões da cadeia, momento que os servidores perceberam uma movimentação estranha no local e perceberam que um detento estava ferido. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro, mas quando chegou o detento já estava morto.

Informações apontam que o crime foi cometido por um outro preso que cumpre pena no local. Todavia, a DGAP não informou como o detento morreu ou a identidade dele.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Além disso, procedimento interno foi aberto no presídio para apurar os fatos e aplicar as devidas sanções disciplinares.

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, por meio da direção da Unidade Prisional Regional de Anápolis, informa o que se segue:

-Foram tomadas as devidas providências em relação ao morte de um dos custodiados do presídio, pertencente à 1ª Coordenação Regional Prisional, neste sábado, 20/11.

-O fato ocorreu durante o banho de sol dos custodiados de um dos pavilhões do local. Momento em que servidores perceberam uma estranha movimentação em um canto do pátio.

-Instante em que um outro detento alegou ser o responsável pelo crime cometido contra a vida da vítima.

-Diante do ocorrido, uma equipe de profissionais da saúde do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para os atendimentos médicos adequadas . Profissionais que atestaram a morte do preso.

-As autoridades policiais competentes foram comunicadas sobre o fato, além da abertura de Procedimentos Administrativos Internos para aplicação da sanção disciplinar ao detento responsável pelo homicídio, conforme determina a Lei.

-O ocorrido segue sendo investigado pela Polícia Civil da região.