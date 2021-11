Cerca de 33% dos inscritos no Enem 2021 faltaram no 1º dia de prova, em Goiás

Dados preliminares da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) apontam que cerca de 33% dos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2021) faltaram ao primeiro dia de prova realizado neste domingo (21), em Goiás. O número é menor do que o registrado no ano passado, que teve 54% de abstenções no Estado.

Já no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 26% dos inscritos faltaram neste primeiro dia, levando em consideração as versões impressa e digital. No ano passado o índice de abstenção foi de 51,5% na primeira etapa.

Ainda segundo o Inep, em Goiás 127.465 estudantes se inscreveram na versão impressa do Enem 2021, 67,9% estiveram presentes e 32,1% de ausentes. Na versão digital, foram feitas 1.493 inscrições, mas somente 33,1% cos estudantes compareceram, outros 66,9% não realizaram as provas.

Conforme aponta o Inep, os dados são preliminares, tendo em vista que os números definitivos dependem da apuração do consórcio aplicador e serão informados na divulgação dos resultados do Enem.

Nesta primeira fase foram realizadas provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, além da redação, com o tema “Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil”.

O segundo dia do exame será no próximo domingo, 28 de novembro. Os participantes resolverão itens de ciências da natureza e suas tecnologias, e matemática e suas tecnologias. Os gabaritos do Enem 2021 devem ser divulgados até 1º de dezembro, conforme aponta o edital.

Enem 2021: reaplicação do exame

De acordo com o Inep, a prova só poderá ser reaplicada para aqueles que não compareceram por estar com sintomas de doenças infectocontagiosas. A solicitação de reaplicação deve ser feita por meio da Página do Participante, de 29 de novembro a 3 de dezembro. No momento da solicitação, será necessário anexar documentação que comprove a condição de saúde.

A reaplicação será feita nos dias 9 e 16 de janeiro de 2022, data que também será aplicado o exame para pessoas privadas de liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2021 e para os participantes que se inscreveram entre 14 e 26 de setembro, após nova oportunidade destinada às pessoas isentas da taxa de inscrição que faltaram ao Enem 2020.

Interferência

Em coletiva de imprensa, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a afirmar que não houve interferência no Enem por parte da atual gestão. “Acho que os senhores que tiveram acesso a perguntas que foram feitas, puderam notar que eventualmente segue o mesmo padrão”, disse. E acrescentou: “Se tivesse interferência, poderia ser que algumas perguntas nem estivessem ali”.

O Enem ocorre em meio a uma série de polêmicas envolvendo a atual gestão do Inep. Na última sexta-feira (19), às vésperas do exame, a Associação dos Servidores do Inep (Assinep) coletou, organizou e compilou as principais situações enfrentadas pelos funcionários da autarquia, que segundo a organização indicam assédio institucional. Neste mês, 37 servidores pediram exoneração de seus cargos, entre eles estão pessoas ligadas ao Enem. O documento foi entregue a uma série de órgãos e instituições, como o Tribunal de Contas da União (TCU) e a Controladoria-Geral da União. O TCU negou o afastamento do presidente da instituição, Danilo Dupas.