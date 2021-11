Corpo de idoso some em UPA de Goiânia e é encontrado em mata nas proximidades

Na madrugada desta segunda-feira (22/11) o corpo de um idoso, foi encontrado em uma mata nos fundos da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Itaipu, em Goiânia. O corpo estava no necrotério da unidade quando sumiu do local. O caso esta sendo investigado pela Delegacia Estadual de Investigações de Homicídio (DIH).

De acordo com informações repassadas pela DIH, os relatos sobre o caso apontam que no último domingo (21/11) o senhor foi encontrado desacordado na clínica de reabilitação onde vivia. Os funcionários da clínica teriam encaminhado a vítima para a unidade de saúde, onde os médicos tentaram reanimá-lo.

Após o procedimento de reanimação, o corpo foi levado para o necrotério. Durante a madrugada desta segunda-feira a equipe de plantonistas do local sentiu falta do cadáver. Ao realizar a busca, os funcionários da unidade encontraram o corpo do idoso atrás da UPA junto à maca em que estava.

O que teria acontecido

Segundo relatos das filhas do idoso, a clínica de reabilitação teria entrado em contato com a família, por volta da meia noite, comunicando que o paciente havia passado mal e estava sendo encaminhado para uma unidade de saúde. Ao chegarem ao local, foram informados sobre o falecimento do pai.

A constatação do sumiço teria acontecido quando um dos filhos pediu para ver o idoso. Diante da situação, a equipe não soube explicar o que teria acontecido. O apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi solicitado e durante as buscas o corpo foi localizado em meio ao capim, do outro lado do muro da unidade.

Em outra parte do relato, as filhas informaram que o idoso estava na clínica de reabilitação para tratar os problemas com o alcoolismo. Ao chegarem ao local, três rapazes que trabalham na clínica, e que acompanharam o idoso até a unidade, esperavam a chegada da família no local.

De acordo com a clínica, a vítima teria passado mal, com dores, caído, socorrido e levado com vida até a Unidade de Pronto Atendimento. Esta versão, no entanto, não bate com as informações repassadas pela unidade de saúde que alega que o idoso já teria chegado morto à emergência da UPA.

A perícia sobre as causas da morte ficará sob a responsabilidade do Instituto Médico Legal (IML). Já as investigações são responsabilidade da Delegacia Estadual de Investigações de Homicídio (DIH), que está à espera do laudo pericial para dar continuidade nas investigações. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia emitiu uma nota oficial se manifestando sobre o caso.

Confira abaixo a íntegra da nota:

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informa que por volta de 22h30 deste domingo, 21 de novembro, a equipe de plantão da UPA Itaipu recebeu o paciente J.G.M., de 64 anos, levado à unidade por funcionários de uma clínica de reabilitação situada em Abadia de Goiás. O paciente já chegou em parada cardíaca e, por quase uma hora, a equipe realizou procedimentos de reanimação.

A morte foi constatada às 23h52 e o Serviço de Investigação de Óbitos de Goiânia acionado para que fosse investigada a possível causa da morte. Mas cerca de uma hora depois, profissionais da UPA descobriram que o corpo não estava mais no necrotério da unidade e a Polícia Militar foi acionada. A pasta informa ainda que acompanha o caso e uma equipe técnica foi designada para averiguar o ocorrido na UPA.

Sobre o monitoramento, a SMS esclarece que há câmeras instaladas na UPA, mas ainda não estão em funcionamento. A secretaria já assinou contrato com uma empresa especializada na prestação de serviços de monitoramento e de segurança eletrônica e que, em breve, todas as unidades de urgência do município passaram a ser monitoradas 24 horas por dia.