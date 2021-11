Homem é preso suspeito de matar a esposa grávida de seis meses, em Luziânia

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar a esposa que estava grávida de seis meses, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O caso aconteceu na noite do último sábado (20).

Informações da Polícia Militar apontam que o casal teria começado a brigar depois de um acidente de trânsito, momento que o homem pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, que foi atingida na barriga e no peito.

A briga

O casal estava voltando de um bar com outras três pessoas, em determinado momento, o homem, que conduzia o veículo, se envolveu em um acidente de trânsito. Segundo o sargento que atendeu a ocorrência, os dois motoristas começaram a brigar, mas logo se resolveram.

Entretanto, o homem começou discutir com sua esposa grávida e, durante a confusão, pegou uma faca que tinha dentro do carro e atingiu a esposa duas vezes, deixando a faca cravada em seu peito.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a encaminhar a vítima para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas ela e o bebê não resistiram e acabaram morrendo na unidade.

Testemunhas afirmaram à corporação que o casal estava junto há cerca de um ano, mas o relacionamento era conturbado. A mulher, que estava esperando um bebê do suspeito, também tinha outros dois filhos de outro relacionamento.

Após cometer o crime, o suspeito fugiu do local. A polícia então começou a fazer buscas pela região, até que chegou na casa da avó dele. Quando ele avistou a equipe policial, correu para um lote no fundo da residência.

Durante as buscas a corporação conseguiu encontrá-lo em cima de uma árvore. Na ocasião, foi dada voz de prisão, momento em que ele confessou o crime aos policiais.

Diante dos fatos, o suspeito foi preso e encaminhado à delegacia da cidade. A Polícia Civil vai investigar o crime e ele deve responder por feminicídio.

