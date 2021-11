Oficinas do Canto da Primavera estão com as inscrições abertas

O 20º Canto da Primavera 2021 – Mostra de Música de Pirenópolis está com as inscrições abertas para as oficinas musicais que serão realizadas durante o evento. Assim, os interessados precisam preencher este formulário até o dia 29 de novembro. O evento acontece de 30 de novembro a 5 de dezembro

Nesta edição serão oferecidos quatro cursos: Violão e Guitarra, Contra Baixo Elétrico, Percussão e Bateria. Dessa forma, acontecem do dia 1º a 4 de dezembro, das 9h às 12h, bem como das 14h30 às 17h30, e são abertos à população em geral. Devido a quantidade de vagas, é necessário informar na inscrição as habilidades e experiências nos instrumentos da oficina escolhida.

Todos os professores foram contemplados através do Edital de Seleção de Atrações Artísticas – Concurso nº 22/2021, a partir da comprovação de notoriedade e relevância em sua área.

Oficinas do Canto da Primavera – Bateria

Os interessados irão aprender sobre fundamentação teórica e histórica dos principais aspectos construtivos do instrumento. Além disso, estudos dos principais tipos de toques, técnicas de posturas, memória muscular, entre outros.

A oficina é oferecida pelo músico Vini Lima, graduado em música/bateria pela Universidade Federal de Goiás (UFG). Ele já participou de diversas atividades, entre elas o da Escola de Música e Artes Cênicas do estado de Goiás e da TheDrumSetCoach, da Berklee University.

Percussão afro: Ritmos – Ijexá, Agueré e Oguele

Alexandre da Silva criou, em 2018, o Projeto Mógbà Alexandre. Dessa forma, o objetivo é fomentar a cultura afro-brasileira. Desde então tem realizado atividades itinerantes sobre ritmos afro-descendente. Também ensinamento de percussão, cânticos e danças afro-culturais

Durante o curso, os participantes aprenderão sobre as técnicas básicas da percussão, como Rio – Fingue – Open – Islep, Tapa e Ketu – Bese – Abafado; Ritmos Ijexá; variações de agogô, entre outros.

Violão e Guitarra

O curso, ministrado pelo mestre Fabiano Chagas, abordarrá os standards de música brasileira como Bossa, Samba, Baião, Frevo, Choro, música regional. Além disso, acompanhamento, como levadas de mão direita em ritmos brasileiros). Também tratará sobre improvisação, harmonia, standards de Jazz e percepção musical.

Fabiano é professor de guitarra e violão popular da Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC), da UFG. Dessa forma, já se apresentou em diversos festivais como o Goyaz Festival – Brasil (2008), Latin Music Festival – EUA (2015) e Muganga Theater – Holanda – (2016, 2018).

Oficinas do Canto da Primavera | Contra Baixo Elétrico

Os participantes irão aprender, com o músico Rafael Gomes, sobre timbres possíveis em diferentes contrabaixos elétricos e sintetizador. Ademais, sobre harmonia musical, a relação ritmo-harmonia e a estruturação do baixo dentro do arranjo. Também de ritmos brasileiros e latino americanos, entre outros.

Rafael é multi-instrumentista, produtor musical e produtor cultural. Ele já participou de diversas bandas e projetos musicais, como Franscisco, el Hombre, La Gomeria Cumbia Ltda, João e os Poetas de Cabelo.