Adolescente morre após ser atingido por motorista bêbado e sem CNH, em Goiânia

Na tarde da última segunda-feira (22/11) a Polícia Civil, por intermédio da Delegação de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT), foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo a colisão entre um veículo de passeio e uma motocicleta. O acidente resultou na morte de um adolescente de 14 anos.

A colisão aconteceu próximo ao Jardim Novo Mundo, em Goiânia. De acordo com imagens de uma câmera de segurança localizada próximo ao local, o carro trafegava rua 8, quando não respeitou o sinal de pare e colidiu com a motocicleta. Com o impacto da colisão, a condutora da moto, de 29 anos, e o filho de 14 anos, foram arremessados sobre a calçada da esquina.

O carro parou poucos metros a frente do cruzamento. O conduto do veículo, um homem de 27 anos de idade, permaneceu no local. A Polícia Militar de Goiás (PMGO) esteve no local e submeteu o motorista do carro ao teste do bafômetro, cujo resultado foi de 0,35 mg/L. A partir do resultado foi dada a voz de prisão e o homem foi conduzido pela DICT, onde foi realizado o Auto de Prisão em Flagrante.

Estado de saúde das vítimas e investigações preliminares

O SAMU foi acionado para socorrer as vítimas do acidente. A equipe de paramédicos constatou a morte do adolescente no local. A mãe do menino, que era a condutora da motocicleta, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhada para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO).

O caso esta sendo investigado, porém, de acordo com informações preliminares, o motorista do veículo não possui carteira nacional de habilitação (CNH) e é funcionário de uma oficina mecânica, onde teria pegado o carro de um cliente que deixou o veículo para revisão. Devido a gravidade do acidente, não foram estipulado valores para a fiança. Deste modo o homem continua preso, aguardando ser chamado para uma audiência de custódia.