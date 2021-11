Família organiza culto em homenagem a Iris Rezende nesta quarta (24)

Será realizado nesta quarta-feira (24/11) um Culto Memorial em homenagem ao ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende. A informação foi anunciada nas redes sociais por Ana Paula Craveiro, filha do político.

A celebração está prevista para acontecer na Igreja Evangélica de Campinas, localizada na Rua 234, no Setor Coimbra, na capital. Durante o culto, será realizada uma ação de graças pela vida e missão de Iris Rezende.

O político, de 87 anos, faleceu no último dia 9 deste mês em um hospital de São Paulo, depois de ficar mais de 90 dias internado após sofrer um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH).

Em outra publicação nas redes sociais, Ana Paula falou sofre o legado deixado pelo pai. “Missão cumprida e paz no coração, um bom legado Iris vai deixar. Valeu a pena tanta dedicação, dar sua vida por esta cidade, pelo estado e pela nação…Iris Rezende vai deixar saudades.”, escreveu.

No dia do falecimento do político, Dona Iris, agradeceu a todos pelo apoio no período de internação do marido. “A dor profunda nos limita e nos deixa quase sem palavras para manifestar os nossos agradecimentos aos amigos que nos apoiaram durante o tempo da enfermidade e triste desfecho com o falecimento do amado Íris. Fica aqui a minha eterna gratidão. Bênçãos de Deus a todos!”.

Carreira de Iris Rezende

A história de Iris Rezende Machado, que nasceu em Cristianópolis, interior de Goiás, em 22 de dezembro de 1933, confunde-se com a de Goiânia, cidade marcada pelas administrações e paixão do político goiano. Iris marcou também a política nacional com uma das lideranças do processo de redemocratização do país.

Iris foi governador de Goiás por dois mandatos, ocupou cargos nos governos de José Sarney (ministro da Agricultura) e de Fernando Henrique Cardoso (ministro da Justiça), mas, como sempre gostava de enfatizar em seus discursos, conversas e entrevistas, guardava mesmo as melhores memórias à frente do Paço Municipal. Foi onde ficou conhecido como o “tocador de obras”, fama reforçada também em suas administrações no Executivo Estadual.

Iris Rezende mudou-se para Goiânia no final da década de 1940, com o objetivo de levar adiante seus estudos. Formou-se em Direito pela Universidade Federal de Goiás (UFG), mas foi na política que se realizou. Liderança estudantil, ainda na década de 1950, contra a vontade de sua família, disputou eleição para vereador. Eleito em 1959, permaneceu na função até 1962. Em 1963, ele assumiu o cargo de deputado estadual, sendo o mais votado em todo o estado. Em 1965, aos 32 anos, Iris Rezende foi eleito prefeito de Goiânia.

Iris deixa esposa, a ex-deputada federal Iris de Araújo, os filhos Ana Paula Rezende Machado Craveiro, Adriana Rezende e Cristiano Rezende, os netos Daniel e Mariana, e seu inseparável amigo de patas, o Barack, além de um legado de trabalho e amor por Goiânia, Goiás e o Brasil.