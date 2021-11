Goiás Turismo reúne gestores de 79 municípios turísticos goianos

Goiânia recebe, nesta quarta-feira (24/11), o Encontro Estadual do Programa Turismo 4.0. Realizado pela A Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), o evento acontece a partir das 8h, no Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) e faz parte das ações promovidas pela autarquia em parceria com o Sebrae-GO. No local estarão reunidos gestores, empresários e representantes do trade turístico das dez regiões turísticas de Goiás. Na pauta estão as ações realizadas durante este ano e projetos para 2022, visando fortalecer o turismo, com o apoio do governo de Goiás.

A programação inclui as palestras “Presença digital, tendências e oportunidades para destinos turísticos goianos”, com Lipe Camanzano, que já liderou grandes empresas de turismo, como a Decolar.com. Além disso, “Turismo criativo, redes de cooperação e impacto territorial”, com a mestre em Política e Gestão da Cultura pela Universidade Autônoma de Barcelona, Karina Zapata. No encontro também serão apresentados um balanço do turismo goiano e as projeções para o futuro.

Encontro regional

No mesmo dia e local, das 8h às 9h30, acontece o encontro da Região Turística de Negócios e Tradições. Dessa forma, a Goiás Turismo encerra a série de encontros regionais no Estado. Devem se reunir representantes de Anápolis, Aparecida de Goiânia, Bela Vista de Goiás, Goiânia, Hidrolândia, Nerópolis, Terezópolis de Goiás e Trindade. Dessa maneira, objetivo é discutir a governança com gestores públicos e empresários para fortalecer o turismo e os negócios locais.

Programa Turismo 4.0

Com foco na retomada dos serviços, a Goiás Turismo e o Sebrae-GO realizam o Programa Turismo Goiás 4.0 desde o mês de abril deste ano. Assim, a primeira ação foi o Encontro Estadual de Governança Turística de Goiás. O objetivo foi mobilizar e socializar os empresários do setor com desenvolvimento de líderes e fortalecimento da governança.

A segunda ação foi destinada ao atendimento às empresas com consultorias e capacitações gratuitas em marketing digital, adequação de negócios e protocolos de biossegurança, entre outros. Também está em andamento uma estratégia de inteligência de gestão, com mapeamento, estudo e análise para produção de informações e inteligência de mercado.