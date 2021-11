Orquestra Sinfônica de Goiânia faz concerto inspirado na Amazônia

A Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) realiza, nesta quinta-feira (25/11), às 20h, no Teatro Goiânia, no Centro da capital, um concerto inspirado na Amazônia. Assim, a apresentação faz parte da Temporada de Concertos 2021 e conta com uma temática especial e se chama “Amazônia – concerto para tímpanos e Orquestra”. O evento terá entrada gratuita, com acesso limitado do público, condicionado aos protocolos sanitários vigentes. Além disso, haverá transmissão ao vivo pelo canal da OSGO no Youtube.

Promovido em parceria com a Embaixada da França, o evento contará com a participação de convidados ilustres. Dessa maneira, busca promover, por meio da arte, “a reflexão sobre importantes temas atuais, como a conservação da natureza e a união cultural e social de dois grandes países: Brasil e França”.

A regência ficará por conta do brasileiro Miguel Campos Neto. Artista de carreira internacional, atualmente é o maestro da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, em Belém (PA). Ademais, a apresentação principal será comandada pelo solista Wesley Lopes, timpanista da OSGO.

Para este evento, o Teatro Goiânia receberá até 430 pessoas, cumprindo todos os protocolos exigidos, segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). O Teatro abrirá as portas às 19h30, e a entrada será por ordem de chegada.

Mais sobre o concerto inspirado na Amazônia

O concerto da Orquestra Sinfônica de Goiânia (OSGO) inspirado na Amazônia terá como obra central do programa “Amazônia, concerto para tímpanos e Orquestra”, do compositor francês Pierre Thilloy (nascido em 1970), que estará presente no evento. Além disso, completam o roteiro as seguintes obras: Ludus Pro Patria, da compositora francesa Augusta Holmes (1847-1903); Episódio Sinfônico, do compositor brasileiro Francisco Braga (1868-1945); as aberturas de ópera “Salvator Rosa” e “Il Guarany”, do compositor brasileiro Carlos Gomes (1836-1896).

O Projeto Amazônia Tour é uma realização da Xanadu Association em parceria com a Embaixada da França no Brasil. Dessa forma, tem como objetivo unir música e conscientização ambiental. Para isso, diversas orquestras do país foram convidadas a realizar concertos sinfônicos, com repertório franco-brasileiro, usando a força da música para promover o diálogo sobre a conservação da Amazônia.

Serviço: “Amazônia – concerto para tímpanos e Orquestra” | Orquestra Sinfônica de Goiânia

Local: Teatro Goiânia

Data: Quinta-feira, (25/11)

Horário: 20h

Entrada gratuita