Anápolis recebe Mostra de música com show de Vanessa da Mata

Neste final de novembro e início de dezembro, Anápolis – a 60 km de distância de Goiânia – receberá ampla programação musical e gastronômica! Trata-se da Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado, que acontece entre os dias 29 de novembro e 4 de dezembro . O encerramento será com um show da cantora Vanessa da Mata, no sábado (4/12), às 21h, no ginásio do Sesc Anápolis.

Tendo como exceção a apresentação final, com ingressos a partir de 10 reais, toda a programação é gratuita. O evento é promovido pelo Sesc Anápolis, que fica no bairro Jundiaí e terá shows e oficinas. Além disso, destaca a gastronomia do Cerrado, por meio de parcerias com restaurantes da cidade, que receberão intervenções artísticas.

Dessa forma, a Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado tem como objetivo democratizar o acesso da comunidade anapolina às manifestações artístico-culturais. Além disso, pretende ampliar a visibilidade do trabalho de artistas de Anápolis, promovendo ainda o intercâmbio com atrações nacionais.

Chamada Musical e intervenção artística

Uma das novidades da edição da Mostra é o experimento on-line Chamada Musical, em que o público assistirá a apresentações de forma individual (ligação por chamada de vídeo), mediante agendamento prévio. Assim, o formato explora as plataformas digitais e proporciona uma vivência sensorial. Afinal, o artista fará uma apresentação exclusiva, com um repertório especial.

O projeto Chamada Musical acontece na segunda-feira (29/11) e na terça-feira (30/11), das 17h às 21h. As atrações são: Duo Prosa Nossa e Vinícius Garcez. Assim, o público interessado deve fazer inscrições para a experiência on-line neste link.

Além disso, nos dois primeiros dias da Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado também acontecem as intervenções do Duo Matuto em restaurantes de Anápolis, às 11h30, às 12h30 e às 17h.

Oficinas

A programação da Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado também contempla oficinas. Todas as atividades acontecem no Sesc Anápolis. Na segunda (29/11) e na terça (30/11), das 18h às 20h, acontecem as oficinas de “Contrabaixo na música brasileira e suas influências” e “Bateria na Música Brasileira, com Ricardo de Pina”.

Há ainda a oficina “Fisiologia da Voz, com Maestro Weber”, mas esta ocorre na terça (30/11) e na quarta (1/12). Além disso, vale ressaltar que as inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.

Programação de shows e encerramento com Vanessa da Mata

Todos os shows da Mostra Sesc de Música Sons e Sabores do Cerrado acontecem no ginásio do Sesc Anápolis. O repertório das atrações é variado e o encerramento tem a única atração paga da programação: o show da cantora Vanessa da Mata. Dessa forma, todas as outras apresentações são grátis.

Na quarta-feira (1/12), às 17h30, se apresenta Renato Jayme, que retorna às 19h30. Às 18h30, o público poderá conferir o Projeto 3 em 1, com Renato Castello, Ricardo Pina e Bororó; e a noite termina com show de Marcus Biancardinni, a partir das 20h30.

Além disso, na quinta-feira (2/12), a programação de shows terá o DJ Renato Jaime, às 17h30 e às 19h30. Amanda Canto Violado se apresenta às 18h30. E a Camerata Caipira faz o último show do dia, às 20h30.

Já na sexta-feira (3/12), penúltimo dia de Mostra, tem novamente o DJ Renato Jayme abrindo a programação, às 18h. A banda Tripop se apresenta às 19h e, por fim, Flávio Robbie encerra os shows, subindo ao palco às 21h.

No sábado (4/12), às 15h, há a atração infantil “Brincar como antigamente”, que é gratuita. No mesmo dia, Vanessa da Mata se apresenta a partir das 21h. O show terá um passeio pelos sucessos da artista. Assim, trabalhadores do comércio e seus dependentes pagam 10 reais pelo ingresso. Quem é conveniado ao Sesc paga 15 reais pela entrada. Já o ingresso para o público em geral custa 30 reais (inteira) e 15 reais (meia-entrada). Todavia, doando um brinquedo novo (a organização limitou a bola ou boneca) paga o valor de meia-entrada.