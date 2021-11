Canto da Primavera divulga programação de shows da edição 2021

A programação artística do 20º Canto da Primavera 2021 – Mostra de Música de Pirenópolis foi divulgada nesta quarta-feira (24/11) pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). Os shows serão realizados no Largo Beira Rio, Rua do Rosário e Cine Pireneus em todas as noites do evento. Assim, as apresentações acontecem de 30 de novembro a 5 de dezembro na cidade histórica.

A abertura oficial do Canto será no Cine Pireneus, às 19h30, com o cantor goiano Marcelo Barra. Além disso, a mostra terá shows da banda Boogarins, de Almir Pessoa, da Orquestra de Violeiros, bem como Camila Faustino e Maíra Lemos. Ademais, Mc Murcego 15 anos e Heaven’s Guardian, e Orquestra Sinfônica. Os artistas foram contemplados através do Edital de Seleção de Atrações Artísticas – Concurso nº 22/2021. Dessa maneira, a seleção foi feita a partir da comprovação de notoriedade e relevância em sua área.

Confira AQUI a programação completa do 20º Canto da Primavera 2021 – Mostra de Música de Pirenópolis.

Canto da Primavera

Depois de uma pausa de dois anos, Canto da Primavera 2021 – Mostra de Música de Pirenópolis volta a ser realizada de forma presencial. Assim, segundo a Secult Goiás, irá seguir todos os protocolos e medidas de segurança determinados pelas autoridades locais. O evento, segundo o governador Ronaldo Caiado, representa um resgate do cenário cultural do Estado e da economia local.

A programação do Canto da Primavera conta ainda com oficinas musicais abertas à população. Elas serão realizadas do dia 1º ao dia 4 de dezembro. Para participar, é preciso realizar as inscrições aqui, até o dia 29 de novembro.