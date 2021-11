Com mais de 7.500 inscritos, UniRV realiza Vestibular de Medicina

Com mais de 7.500 inscritos, a Universidade de Rio Verde (UniRV) iniciou nesta terça-feira (23/11), a prova presencial do Vestibular de Medicina, para início do ano letivo em 2022. O vestibular da UniRV é um dos mais concorridos do Estado e atrai candidatos de todo o Brasil.

Os candidatos tiveram a opção de se inscrever para os quatro Câmpus: Rio Verde, Aparecida, Formosa e Goianésia e cerca de 300 vagas são ofertadas. As provas acontecem até sexta-feira (26/11), no Centro de Convenções e nos Blocos III e VI.

Para garantir o prosseguimento do protocolo de biossegurança, é obrigatório o uso de máscara. Os portões dos prédios serão abertos às 12:30 horas e fechados às 14 horas. O candidato que chegar ao prédio após o horário de fechamento dos portões não poderá entrar, ficando automaticamente eliminado do Processo Seletivo.

Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Distrito Federal e Bahia ocupam a ranking dos cinco estados com mais candidatos. Totalizando inscritos de 20 Estados brasileiros. A divulgação dos candidatos classificados no Processo Seletivo (1ª chamada), acontecerá no dia 06 de dezembro, após às 15h, no Site.

As provas presenciais de todos os Campus, são aplicadas exclusivamente na cidade de Rio Verde de acordo com o seguinte cronograma: