Motociclista fura sinal e morre ao ser atingido por ônibus, em Goiânia

Um motociclista, de 56 anos, morreu após se envolver em um acidente na Avenida Anhanguera, no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Ele teria furado um sinal vermelho e acabou sendo atingido por um ônibus do transporte coletivo.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (23/11) e o ônibus envolvido fazia a linha 606, Jardim das Oliveiras. A Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito (Dict) foi acionada para atender a ocorrência.

Segundo informações e vestígios encontrados no local, o homem conduzia a motocicleta pela Avenida Anhanguera, sentido Goiânia/ Senador Canedo, quando envolveu-se no acidente com o ônibus, que trafegava pela mesma via e sentido de direção, na faixa exclusiva para ônibus.

Testemunhas apontaram que o motociclista teria desrespeitado a sinalização do semáforo para realizar uma conversão à esquerda, momento que aconteceu a colisão transversal entre os veículos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer a vítima, que teve seu óbito constatado ainda no local. O motorista do ônibus submeteu-se ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo.

Em nota, a empresa de transporte coletivo se manifestou:

A Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás (Cootego) informa que ainda não possui informações detalhadas sobre o acidente ocorrido no final da tarde de terça-feira, dia 23, envolvendo um ônibus do transporte coletivo que fazia a linha 606, Jardim das Oliveiras, e uma motocicleta, na Avenida Anhanguera. A empresa lamenta o ocorrido e aguarda a perícia para tomar as devidas providências.

Em outro caso, motociclista também morreu após ser atingido por ônibus do transporte coletivo

No início de outubro, um motociclista de 22 anos morreu após bater em um ônibus do transporte coletivo, no Setor Garavelo B, em Goiânia. A vítima seguia na motocicleta pelo Anel Viário, sentido BR-060, pela faixa de rolamento da direita. Na mesma via, um pouco à frente, seguia o ônibus do transporte coletivo.

No cruzamento com a Rua 31/B, o condutor do ônibus entrou à direita e, neste momento, o motociclista bateu frontalmente com a lateral direita do ônibus. Com o impacto, a vítima caiu na pista, juntamente com a motocicleta. O ônibus parou um pouco à frente.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e constatou o óbito da vítima ainda no local do acidente. O condutor do ônibus, de 39 anos, submeteu-se ao teste do etilômetro e o resultado foi negativo.