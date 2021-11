Shoppings de Aparecida terão horário especial para compras de fim de ano

Os shoppings de Aparecida de Goiânia terão horário especial para as compras de fim de ano, inclusive para o dia promocional Black Friday, na próxima sexta-feira (26). A determinação foi tomada pelo Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento a Covi-19. O objetivo é evitar aglomeração de pessoas nos centros comerciais e a disseminação da Covid-19.

De acordo com a Portaria nº 145/2021, para a realização da Black Friday o horário de funcionamento será estendido, de 00h00 até 23h59, no dia 26 de novembro. A portaria autoriza também a extensão de horário de funcionamento às vésperas do Natal. Entre os dias 13 e 23 de dezembro os shoppings poderão funcionar das 10h00 até 23h00.

Shoppings de Aparecida terão horário especial, mas devem continuar seguindo protocolos sanitários

As lojas no interior dos centros comerciais poderão funcionar, no limite de 70% da capacidade, cumprindo o distanciamento de 1,5m entre os indivíduos, considerando o uso obrigatório de máscara para todos os consumidores e trabalhadores e disposição de álcool 70% na entrada e em pontos estratégicos para higienização das mãos.

O descumprimento do disposto na Portaria, constitui infração administrativa e acarretará a interdição cautelar do estabelecimento. No caso de reincidência, além das penalidades previstas, o infrator estará sujeito às seguintes penalidades:

multa no valor de 180 Unidades de Valor Fiscal de Aparecida de Goiânia (UVFAs);

caso o infrator, mesmo após ter sido multado, reincida na infração, estará sujeito a multa no valor de 360 Unidades de Valor Fiscal de Aparecida de Goiânia (UVFAs);

cassação das licenças municipais.

A fiscalização das disposições desta Portaria será realizada pelos órgãos municipais de fiscalização e forças de segurança pública do município, coordenados pela Secretária Executiva do Gabinete de Segurança Institucional, que poderão trabalhar em conjunto com as forças de segurança pública de outros entes da federação.

Denúncias podem ser feitas através do telefone/ whatsapp 3545-5992, e telefones 3238-7243 e 153.