Adolescente morre afogada após cair em córrego em Planaltina

Uma adolescente de 12 anos morreu afogada após cair em um córrego e ser levada pela correnteza da água, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Segundo informações, a menina estava brincando no Parque Ecológico com a irmã gêmea, o irmão de 13 anos e uma amiga, momento que eles foram surpreendidos por um tromba d’água. Ela então escorregou e caiu no córrego, momento que foi arrastada. Uma tia da vítima relatou que as crianças foram ao parque para pegar manga, mas decidiram nadar. Chovia no momento do acidente.

Familiares iniciaram as buscas pela adolescente e acionaram os bombeiros, que encontraram a menina a cerca de 2,5 quilômetros de distância de onde ela caiu. O corpo estava às margens do córrego.

A equipe de socorristas tentou reanimar a vítima por cerca de 30 minutos e a levou para o Hospital Municipal Santa Rita de Cássia, onde ela foi entubada, mas acabou falecendo. O caso aconteceu no último domingo (21/11).

Além da adolescente que morreu afogada após cair em córrego em Planaltina, outra morreu em rio de Águas Lindas

No último dia 31 de maio, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender uma ocorrência de afogamento, onde uma criança de 11 anos morreu afogada em um rio de Águas Lindas, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Os mergulhadores de Águas Lindas foram acionados por volta de 16h30 e atuaram com apoio dos militares do DF. O afogamento aconteceu no Rio Descoberto, próximo a Barragem.

Segundo informações preliminares, amigos estavam tomando banho no rio e o menino teria tentado ajudar o irmão que estava se afogando, entretanto, ele não conseguiu retornar à margem. O corpo do menino foi encontrado por volta de 18h30, a aproximadamente cinco metros de profundidade.