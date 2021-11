Cinema de Goiânia exibe filmes do Festival Varilux de Cinema Francês

Desta quinta-feira (25/11) até o dia 8 de dezembro (quarta-feira) acontece a 12ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês, considerado o maior evento de filmes franceses fora da França. E, em 2021, Goiânia entrou na rota do festival, junto com mais de quatro dezenas de cidades brasileiras. Na capital, os filmes selecionados deste ano ocuparão as salas do Cine Ritz, na Rua 8, no Centro. Assim, as sessões dedicadas ao Festival Variluz, em Goiânia, terão ingressos a 24 reais (inteira) e 12 reais (meia-entrada).

Aliás, é essa mobilização de cidades e cinemas pelo Brasil que fazem o evento celebrar mais de 1 milhão de espectadores, somando todas as edições. E, desta vez, a proposta é atrair o público com opções de cinema para todos os gostos. De acordo com informações divulgadas pela organização, os gêneros drama, romance, comédia, animação e documentário estão presentes na seleção de produções audiovisuais.

Desta forma, são dois clássicos e 17 longas-metragens inéditos e recentes, entre premiados e participantes de festivais internacionais. É possível conferir os horários das exibições do festival francês em Goiânia aqui. Além disso, o Cine Ritz, que já recebeu o Varilux, em outros anos, também divulga a programação diária em suas redes sociais. Vale lembrar que os filmes são exibidos em idioma original e legendados.

Festival Varilux tem seleção de filmes e diretores aclamados

Na programação do Festival Varilux de Cinema Francês 2021 estão obras premiadas e participantes de festivais internacionais, como Cannes, Toronto, Veneza e San Sebastian. Assim, a lista de diretores inclui: François Ozon (Está Tudo Bem), presença recorrente no Varilux; Xavier Giannoli (Ilusões Perdidas); Emmanuelle Bercot (Enquanto Vivo). Também emplacaram obras, Laurent Cantet (@Arthur Rambo – Ódio nas Redes); Albert Dupontel (Adeus, Idiotas); Julia Ducournau (Titane) e Jacques Audaiard (Paris, 13 Distrito).

Filmes de astros e estrelas como Catherine Deneuve, Sophie Marceau, Virginie Efira, Jérémie Renier, Pierre Niney, Pio Marmai e de jovens nomes como Noémie Merlant, Benjamin Voisin, Sami Outalbali e Rabah Naït estarão nesta edição.

Rio e São Paulo terão mostra especial e debates com delegação francesa

Nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo há ainda uma mostra com quatro filmes em homenagem a Jean-Paul Belmondo, ícone do cinema mundial, que morreu em setembro desta ano. Além disso, as exibições nestas capitais são seguidas de debates comandados por pela delegação artística francesa.

Dentre os convidados do Festival Varilux 2021, está Philippe Le Guay, diretor de Um intruso no porão. O ator Sami Outalbali falará de Um Conto de Amor e Desejo, premiado segundo filme da diretora Leyla Bouzid. Além disso, o ator Benjamin Voisin vai apresentar Ilusões perdidas.

“Estamos felizes em poder realizar o festival novamente este ano, com maior segurança, com a pandemia estabilizada e os eventos culturais retornando em todos as cidades”, comemora Christian Boudier, codiretor e cocurador do festival.