Com ingressos esgotados Raízes abre nova data de show

Devido ao sucesso do show Raízes, que traz Paraná, Milionário e Chrystian a Goiânia, os ingressos para o dia 4 de dezembro foram esgotados em apenas 20 dias desde a abertura das vendas. A Sertanejo Oficial, empresa organizadora do evento, acaba de anunciar o segundo dia de show para aqueles que não conseguiram comprar seus ingressos e gostariam de prestigiar o “modão” em Goiânia.

O show, que seria apenas no dia 4 de dezembro, também acontecerá no dia 3, com as mesmas atrações no Espaço Memoratto, com público estimado de 800 pessoas para cada dia.

“A procura pelos ingressos foi maior do que esperávamos para o dia 4, por isso decidimos acrescentar também o dia 3 na agenda, e assim entregamos a oportunidade ao público que não conseguiu chegar a tempo. Por se tratar de um evento premium e seleto, limitamos a quantidade de pessoas no local, proporcionando maior conforto e tranquilidade na hora de aproveitar o show”, informa o organizador do evento Alessandro Cerrano.

O projeto Raízes foi criado pela Sertanejo Oficial em parceria com a Canarinhos Produções para ativar memórias afetivas do público sertanejo. Os cantores selecionados são reconhecidos por canções que fizeram parte da vida das pessoas com letras marcantes e melodias inesquecíveis. Em breve, o evento também percorrerá outras regiões do país.

Serviço:

Delivery: Whatsapp (62) 99866816

Lottus Barbearia Clube – Jardim América

Coronel’s Barber Shop – Setor Bueno

Armazén Goyazes – Edifício Metropolitan Business – Jardim Goiás

Valores:

Mesa 4 lugares – R$ 1.500,00 + 1kg de alimento não perecível (Direito a um combo wisky com 4 energéticos)

Bistrô – 2 pessoas R$ 800,00 – Open bar de cerveja, água, suco e refrigerante.