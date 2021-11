Covid-19: pessoas com mais de 18 anos já podem receber a 3ª dose, em Goiânia

Começou a ser aplicada nesta quinta-feira (25/11) a terceira dose da vacina contra a covid-19 na população acima de 18 anos de idade. Com a intenção dar continuidade ao calendário de vacinação, a dose é destinada para aqueles que tomaram a segunda dose há, pelo menos, cinco meses. A dose de reforço está disponível em 67 pontos de vacinação em toda capital, além do Drive-Thru no shopping Passeio das Águas.

Após o anuncio da terceiro dose para a população acima de 18 anos de idade, feito pelo Ministério da Saúde, um calendário de vacinação foi montado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia, contemplando hoje os goianienses. Desta forma fica liberada a aplicação em qualquer pessoa, independente de grupos, que cumpra com os requisitos de idade e prazo de aplicação entre 2ª e 3ª dose.

O secretário de saúde Durval Pedroso, explique que “desde o anúncio do Ministério da Saúde, na semana passada, conseguimos traçar uma estratégia para atender à população e começar a aplicar a terceira com segurança, sem aglomeração. Agora chegamos às pessoas acima de 18 anos. É importante que todos entendam que a vacina tem um período de proteção no organismo e, por isso, todos devem receber a terceira dose quando completados esses 5 meses para que continuem seguros contra a doença”.

Para receber a dose de reforço da vacina não é necessário agendamento prévio, podendo comparecer em qualquer um dos locais de vacinação. Todavia o atendimento no Centro Municipal de Vacinação (CMV) se destina às grávidas, puérperas e excepcionalidades. Para maiores informações sobre a vacinação contra a Covid-19 basta acessar o site Imuniza Gyn, da Prefeitura de Goiânia.

Vacinados com o imunizante Jassen

No caso da população imunizadas com a dose única da Janssen, a orientação do Ministério da Saúde é que essas pessoas deverão tomar uma segunda dose do imunizante (Janssen), antes do reforço.

“Hoje nós sabemos que é necessária uma proteção adicional dessa vacina. Como temos um quantitativo, não será um esforço muito grande. A sequência é: completou cinco meses da segunda dose, receberá uma dose de reforço, preferencialmente com uma vacina diferente”, declarou Marcelo Queiroga. O intervalo entre as doses da Janssen será de dois meses.