Filmes selecionados para o Fica 2021 são divulgados

Os filmes selecionados para competir nas mostras da 22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica 2021) foram divulgados pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás). Assim, ao todo, foram selecionadas 52 produções cinematográficas. Além de filmes brasileiros, trabalhos da França, Reino Unido, Sérvia e Irã também estão entre os escolhidos pelo júri. O Fica 2021 será realizado de forma híbrida (presencial e digital), entre os dias 14 e 19 de dezembro.

Em 2021, o Fica contará com quatro mostras de filmes: Washington Novaes, que contempla filmes (curtas e longas-metragens) de todo o mundo com temática ambiental. Ademais, Cinema Goiano, que apresentará curtas-metragens goianos; Becos da Minha Terra, novidade nessa edição, com curtas-metragens apenas de produtores vilaboenses, bem como a Videoclipes, que também estreia na edição de 2021, e irá reproduzir produções em formato de videoclipe.

Segundo a Secult Goiás, todas as obras selecionadas receberão um valor pela sua exibição, pago em forma de premiação. Dessa forma, o valor será de R$ 4 mil para longas-metragens e R$ 3 mil para médias e curta-metragens. As produções ficarão disponíveis na plataforma do festival durante todo o período do evento. Além disso, as mostras Washington Novaes e Becos da Minha Terra serão apresentadas presencialmente na cidade de Goiás.

O evento é uma co-realização entre o governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, e o Sesc Goiás.

Premiação do Fica 2021

Os vencedores da mostra Washington Novaes receberão prêmios entre R$ 30 mil (melhor longa-metragem) e R$ 10 mil (melhor curta-metragem ou média-metragem). Já a Mostra de Cinema Goiano distribuirá prêmios no valor de R$ 6 mil e R$ 5 mil para os ganhadores.

As mostras Becos da Minha Terra e de Videoclipes também terão premiações em valores que variam de R$ 2 mil a R$ 4 mil.

Acesse AQUI os filmes selecionados para o Fica 2021.