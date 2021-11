Goiás: veja o passo a passo de como solicitar a 2ª via do RG pela internet

Através da Policia Civil, por intermédio da Gerência de Identificação, passou a ser oferecido para a população goiana, a possibilidade de solicitação da 2ª Via Simplificada do Registro Geral (RG), via internet. Com a intenção de facilitar a emissão do documento, é preciso que o solicitante tenha emitido a primeira via do documento nos últimos três anos.

Passo a Passo para a solicitação da 2ª via

O requerimento é solicitado de maneira remota, através da internet. Para preencher o requerimento de solicitação basta:

Acessar o site da Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP/GO): iivirtual.ssp.go.gov.br

Localizar na página o ícone “carteira de identidade”;

Selecionar a opção “2ª via simplificada”;

Preencher corretamente os campos com as informações requisitadas;

Emitir o boleto com a taxa de pagamento referente a solicitação;

Efetuar o pagamento do boleto em até sete dias úteis após a requisição.

Durante o processo, o solicitante deve escolher a unidade do Vapt-Vupt em que pretende buscar o documento impresso, devendo agendar data e horário para atendimento. O prazo para a impressão do documento é de 10 dias úteis para Goiânia e região metropolitana. Nas cidades do interior o prazo é de 15 dias úteis após o pagamento do boleto. Assim como qualquer outro documento, a liberação do RG só é permitida para o titular. No momento da retirada, é obrigatório a realização de autenticação biométrica e a apresentação da certidão de nascimento ou casamento.

Outra novidade informada pela Polícia Civil é que encontra-se à disposição da população o RG Digital. A intenção do aplicativo é facilitar o porte do documento para cidadãos goianos. Compatível para smartphones Android ou IOS, o RG Digital GO é gratuito e possui todos os requisitos de segurança, integridade e validade jurídica. A PCGO ressalta apenas que o documento virtual esta disponível somente para documentos emitidos em Goiás, a partir do ano de 2019.