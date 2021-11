Incêndio atinge depósito de reciclagem em Aparecida de Goiânia

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foram acionadas, na noite desta quarta-feira (24/11), para atender uma ocorrência de um incêndio em um depósito de reciclagem, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

A empresa fica localizada às margens da BR-153, km 11, no Jardim Transbraziliano. Segundo a corporação, foram empenhadas 9 viaturas e 30 bombeiros na operação de combate ao incêndio e, após quase cinco horas, as chamas foram contidas.

Além de atuar no combate as chamas no local que estava cheio de materiais inflamáveis, os bombeiros também evitaram que o fogo se alastrasse para galpões vizinhos.

De acordo com os militares, as equipes continuam trabalhando no local na manhã desta quinta-feira (25/11) na fase de rescaldo, para evitar a reignição do fogo. Apesar dos danos materiais, não houve vítimas.

Veja imagens do momento do combate ao incêndio:

Além do incêndio em depósito de reciclagem em Aparecida de Goiânia, outro atingiu oficina em Anápolis

Em julho deste ano, um incêndio destruiu mais de 10 veículos em uma oficina de Anápolis, nas proximidades da BR-153. De acordo com os bombeiros, quando chegaram o local já estava completamente tomado pelas chamas.

Dentro do galpão estavam 12 veículos, entre eles caminhões, carretas e uma motocicleta, além de peças e ferramentas. Segundo informações do bombeiros, no centro automotivo havia materiais potencializadores de incêndio, como engraxosos, compressores e até mesmo os veículos que estavam com combustíveis. Além disso, também houve curto circuito na fiação elétrica.

A ação dos bombeiros evitou que o fogo se espalhasse por locais ao redor. Foram utilizados, aproximadamente, 25 mil litros de água no combate. Posteriormente, a equipe realizou o rescaldo para eliminar qualquer possibilidade de reignição das chamas.

Uma perícia foi feita no local para apurar as causas do incêndio. Apesar dos estragos, não houve vítimas.