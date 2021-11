Entre os dias 1º e 3 de dezembro, a Escola do Futuro (EFG) em Artes Basileu França realiza o I Seminário Internacional de Produção Cênica. Assim, o evento será gratuito e realizado de forma on-line, pelo canal oficial da escola no YouTube. Dentre os assuntos discutidos estão dança, teatro, música, atividades circenses, acessibilidade na produção cênica e atuação do produtor. Dessa maneira, o debate será realizado com convidados da área artística do Brasil, França, Moçambique e Venezuela.

Segundo os organizadores, nos quase dois anos sem produzirem, em função da pandemia da Covid-19, os artistas e os produtores tiveram que repensar uma série de ações para garantirem a sobrevivência. Dessa forma, buscam compreender “o caos mundial de crise econômica e a falta de políticas públicas setoriais”. Além disso, irão discutir sobre a adaptação do “fazer cultural” neste novo momento.

A organização do Seminário também considera urgente pensar sobre as estratégias e políticas que foram e estão sendo tomadas no setor cultural. “Por isso, buscamos neste seminário um diálogo interconectado com profissionais, professores, fazedores e produtores cênicos para pensarmos juntos o papel do produtor e da Produção Cênica, no desenvolvimento cultural e econômico local e mundial”, explica a coordenadora do curso Superior de Tecnologia em Produção Cênica, Iolene Lobato.

Serviço: I Seminário Internacional de Produção Cênica | Escola do Futuro (EFG) em Artes Basileu França

Quando: 1, 2 e 3 de dezembro

Horário: 9h até 12h e 19h às 22h (exceção do 1º dia, que começa às 8h)

Local: https://www.youtube.com/basileufrancaartes

Gratuito