Conheça a história da Solana, a moeda que subiu mais de 7700% em 2021

Anatoly Yakovenko, um homem de sucesso com uma excelente carreira em uma empresa internacional, resolveu abandonar tudo e mergulhar nas criptomoedas de cabeça. E essa, provavelmente, foi a melhor decisão da vida dele.

O sucesso da criptomoeda Solana deve ser sempre atribuído às atitudes tomadas por seu fundador, Anatoly Yakovenko. Este desenvolvedor norte-americano, que possui mais de sete anos de experiência dentro da construção de sistemas operacionais, acabou revolucionando o setor dos criptoativos em 2021.

Por mais de três anos o desenvolvedor trabalha dentro do blockchain Solana, com o objetivo de torná-la uma das redes com maior escalonamento possível dentro da indústria de criptoativos, tendo capacidade para conseguir processar mais de 65 mil transações a cada segundo, ou seja, uma taxa infinitamente superior de transações, bem maior do que a do Bitcoin e do Ethereum.

Anatoly Yakovenko passou a maior parte de sua carreira como desenvolvedor dentro da Qualcomm, uma gigantesca empresa do setor de tecnologia. Quando ele finalmente decidiu sair da companhia, ainda passou algum tempo trabalhando em outras empresas de grande renome dentro do setor, mas em 2017, as coisas mudaram bastante para ele.

O começo da Solana

Anatoly Yakovenko tinha um antigo projeto paralelo, que construiu junto de um amigo, a fim de criar um hardware que tivesse foco em deep learning. Antes de lançar esse serviço para o mercado, ele já fazia a mineração de criptomoedas com algumas máquinas, tudo para conseguir mais fundos, e assim investir em hardware.

Segundo ele, o projeto era o foco do momento, e os criptoativos estavam de lado, mas então ele começou a pensar mais sobre a prova de trabalho, e sobre os motivos pelos quais ela era tão devagar, e se essa tecnologia realmente era necessária.Foi esse pensamento que o levou a pesquisar mais sobre o assunto, e também tentar encontrar soluções para os problemas atuais do mercado de cripto.

Com essas ideias em sua cabeça, Anatoly Yakovenko finalmente fundou essa blockchain, em outubro de 2017. A blokchain foi fundada com o objetivo de resolver o desafio de construir um sistema que tivesse capacidade para processar assinaturas criptográficas, mensagens, e também verificações, e então transmiti-las de forma rápida.

Foi por conta da longa experiência dele com o setor de rádio que as soluções para escalabilidade oferecidas pela Solana foram possíveis, assim como uma das inovações de maior importância dentro do protocolo, que é o consenso de prova de história.

Como funciona a prova de história?

A ideia por trás da prova de história é que se utiliza uma função de atraso verificável, que cria uma espécie de relógio, que fica fora do Consenso, e é acionado quando um produtor de bloco adiciona mais um elo dentro da cadeia, fazendo isso de forma muito mais rápida e previsível.

Segundo Anatoly Yakovenko, entender como desenvolver soluções para esse tipo de problema foi basicamente o que ele aprendeu durante toda a sua carreira dentro de grandes empresas. Em suas próprias palavras, a ideia de escrever códigos e mudar a forma como o mundo funciona é algo que ele acredita.

Solana em disparada

Solana é uma cadeia de blocos onde as faixas de transição são baixas, e existe uma capacidade de processamento muito alta. Essa blockchain conta com o apoio de diversos grandes players dentro do mercado de cripto, o que faz com que seu valor aumente de forma drástica.

Além disso, essa cadeia de blocos aparenta ser o próximo passo para uma visão global diferente do futuro, onde o mundo inteiro será conectado dentro de uma multichain, o que em outras palavras significa que o mundo inteiro será conectado dentro de redes interligadas, e vão estar conversando diretamente entre si.

Dessa forma, a alta crescente que esse protocolo teve nos últimos meses se deve tanto a visão de que o futuro do mundo será multichain quanto ao fato de que a Solana tem um token que está sendo impulsionado por diversos players importantes do mercado. Esse protocolo acabou revolucionando o mercado, e provavelmente vai continuar subindo por um bom tempo ainda, antes de começar a encontrar um ponto de estabilidade.