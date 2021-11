Criança é resgatada por vizinhos após presenciar assassinato, em Senador Canedo

A Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi acionada na manhã desta sexta-feira (26/11) para atender uma ocorrência de assassinato próximo à Vila Galvão, em Senador Canedo, região metropolitana de Goiânia. Um homem de 37 anos foi preso, suspeito de esfaquear, dentro da própria casa, uma tia e a irmã.

No momento do crime, uma criança de aproximadamente três anos de idade estava na residência e presenciou o homicídio. O menino foi resgatado por vizinhos que ouviram os gritos de socorro e, preocupados, foram verificar o que estava acontecendo.

Segundo apurações da Polícia Militar, houve uma discussão entre os envolvidos no caso, onde o suspeito teria esfaqueado a irmã e logo depois a tia. A criança que presenciou o homicídio não teria se ferido, porém estava muito assustada e suja de sangue. Acredita-se que a testemunha seja sobrinho do autor.

Ainda conforme informações, as vítimas moravam na mesma casa que o suspeito. Após cometer o ato violento, o homem teria saído de casa com a arma do crime nas mãos e entrado em confronto com outras duas pessoas, chegando a machucar uma delas com a faca.

Criança é retirada do local

Os vizinhos que socorreram o menino filmaram o momento em que entraram na casa para verificar o que estava acontecendo. Nas imagens é possível perceber que um dos corpos estava na cozinha e o outro na área de serviço da casa. A criança foi encontrada escondida em um dos quartos da residência. Câmeras de segurança da vizinhança registraram o momento da fuga, onde o homem é visto andando pela rua sem camisa e com uma faca nas mãos.

Durante a tentativa de abordagem pela PM, o homem acabou sendo ferido com um tiro na perna e foi encaminhado para o Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). A informação do hospital é que o suspeito aguarda avaliação médica e que seu estado de saúde é estável. Ainda não se sabe o que motivou o crime.

O Samu também foi acionado para atender a ocorrência. Chegando ao local, a equipe de paramédicos constatou a morte das vítimas. Uma equipe da Polícia Técnico Cientifica foi solicitada para fazer a perícia do local e realizar a retirada dos corpos.

Os policiais militares tentam agora localizar familiares da criança, que esta sob os cuidados do vizinho que o retirou da cena do crime. Aparentemente o menino ainda está em estado de choque e não disse nenhuma palavra desde que foi encontrado.