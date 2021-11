Pai e madrasta são presos suspeitos de torturar menino de 7 anos, em Planaltina

Um pai e uma madrasta foram presos suspeitos de torturar um menino de 7 anos, em Planaltina de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF). A motivação das agressões seria por considerarem a criança “muito levada”.

De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), o casal foi preso após uma denúncia anônima. O caso começou a ser investigado no dia 5 de novembro, quando o Conselho Tutelar recebeu vídeos flagrando a agressão contra o menino.

No momento que a criança foi encontrada, ela estava abaixo do peso ideal para sua idade e estatura. Ela ainda apresentava hematomas e cicatrizes pelo corpo.

Pai e madrasta suspeitos de torturar menino de 7 anos cometiam o crime alegando que a criança era “levada demais”

Além do menino que sofria as agressões, outras quatro crianças também moravam na residência. Entretanto, somente o menino era filho só do homem, o que, segundo a polícia, também era motivo para os maus-tratos.

O Conselho Tutelar foi acionado e, quando chegou casa, percebeu que o menino estava com diversas queimaduras na mão, nas costas, ombros, braços e pernas. Ele também tinha um ferimento na cabeça.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Lucas Rocha, os médicos indicaram que as lesões podem ser sido causadas com água fervente. Entretanto, a cicatrização dos ferimentos apontam que as lesões foram causadas em diferentes momentos.

Na delegacia, o casal confessou o crime e foi preso, na última terça-feira (23/11), por tortura e maus-tratos. Ambos já passaram por audiência de custódia e seguem presos preventivamente devido a gravidade do fato.

O menino agredido também relatou que já ficou vários dias sem alimentação. Diante dos fatos, todas as crianças foram encaminhadas para o Conselho Tutelar da cidade.

A reportagem não localizou a defesa dos suspeitos, mas o espaço segue aberto para manifestação.