Setor Oeste ganha novo café com cardápio fresh

O Setor Oeste, em Goiânia, acaba de ganhar mais uma opção gastronômica. Trata-se do Il Caffé Fresh, que fica na esquina da Rua 15 com a Rua 22, e é parte do espaço da GPE Inc. Inaugurado em novembro e com quadra de areia para prática de esportes em seu entorno, o café apresenta um cardápio leve e autoral. Assim, há opções para café da manhã, lanche e happy hour. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h, e aos sábados, das 8h às 14h.

O negócio é comandado pelas sócias Mariana Mujalli Jacob, que é sommelier; e Cinara Matteucci, chef de cozinha. “Continuamos com o objetivo de promover encontros recheados de sabores, mas dessa vez de uma maneira fresh, que vem para trazer a ideia do novo, do fugaz, do leve e do descontraído”, destaca Mariana. Assim, a segunda unidade do Il Caffé (a primeira, fica no Setor Bueno), tem a proposta de ser um ponto de encontro para qualquer hora do dia.

Segundo elas, o menu tem referências espanhola e mediterrânea. Quem for conhecer o local poderá experimentar várias tapas, que são aperitivos fáceis e saborosos para se comer com as mãos. A Bruschetta DYI (Do It Yourself), por exemplo, é montada pelo próprio cliente na mesa. Servida de um jeito prático, é uma comida que estimula a interação entre as pessoas. Para acompanhar, além de cafés, há drinks, vinhos, cervejas. Afinal, durante a semana o funcionamento é bem amplo.

Um café para várias ocasiões

O Il Caffé Fresh tem sanduíches com recheio de salmão e pastrami, torre de quibe com torradas, ceviche de tilápia no caldo de laranja, vinagrete de polvo com torradas, omeletes e tapiocas. Para o público que utiliza o espaço no Setor Oeste para se exercitar e quiser opções fit, vale conferir bowls com saladas, sucos e smoothies.

Já os que buscam um café em sua versão mais tradicional para um encontro entre amigos ou reunião, a dica no menu é a Trilogia de Pão de Queijo. Dessa forma, você vai experimentar receitas multigrãos, com gorgonzola e goiabada. O waffle salgado com geléia, doce de leite, manteiga e requeijão também é uma alternativa. E dentre as sobremesas, tem banoffee, pudim sem lactose, mousse de maracujá com iogurte natural e brigadeiro de pistache.