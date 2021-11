Transportando 40 passageiros, motorista passa mal e morre na BR-364, em Goiás

Um motorista de ônibus morreu após sofrer um mal súbito enquanto dirigia na BR-364, na região de Jataí, localizado no sudoeste goiano. O veículo que era conduzido pelo homem de 45 anos, transportava cerca de 40 pessoas e teria saído São Paulo com destino a Rondônia.

Segundo apurações da Polícia Rodoviária Federal, antes de falecer o condutor teria tirado o veículo da pista, entrando em uma plantação de soja, assim que começou a passar mal.

O mal súbito teria acontecido entre as cidades de Mineiros e Jataí. Ao tentar salvar os passageiros, o veículo chegou a bater em um poste no momento em que entrou na lavou. Os ocupantes do ônibus não ficaram feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgências (SAMU) foram acionados para socorrer o condutor, mas ao chegarem ao local já encontraram a vítima sem vida.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) e depois seguiu para a cidade de Mineiros, onde o homem residia. De acordo com informações divulgadas, outro ônibus foi encaminhado para o local, afim de levar os passageiros até o seu local de destino. Um representante da empresa de viagens também esteve presente para prestar o apoio necessário.

Recentemente outro caso envolvendo motorista de ônibus chamou a atenção

No último dia 6 de setembro, uma passageira do Eixo Anhanguera, em Goiânia, foi agredida com um soco pelo motorista, após uma discussão. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a passageira com o nariz sangrando depois da discussão.

O caso aconteceu por volta das 7h50, quando o ônibus seguia em direção ao terminal Padre Pelágio. A mulher registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por lesão corporal na Polícia Civil.

De acordo com testemunhas, a mulher teria perguntado qual era o destino do ônibus e quais paradas faria durante o trajeto. O motorista, então, teria se irritado e xingado a passageira. Ela não gostou da reação e jogou água nele, que se levantou e a agrediu com um soco.

Por meio de nota, a Metrobus informou que lamenta o incidente envolvendo o motorista e a passageira do transporte coletivo e que repudia todo e qualquer tipo de violência. Além disso, informou que vai apurar o caso internamente e que todos os motoristas passam por treinamentos para evitar situações de conflitos.