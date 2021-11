Estudante de 17 anos é picado por escorpião durante prova do Enem, em Goiânia

Na tarde deste domingo (28/11), a equipe de plantonistas do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada para socorrer um jovem de 17 anos de idade que foi picado por um escorpião enquanto realizava a prova do Enem.

O caso aconteceu em um prédio de uma universidade no Setor Leste Universitário, em Goiânia. Apesar da picada, o jovem estava consciente. Ao chegarem ao local, a equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e o rapaz foi encaminhado para receber atendimento especializado no Hospital de Doenças Tropicais (HDT).

Segundo dia de provas do Enem

Participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 fizeram hoje (28/11) as provas de matemática e ciências da natureza. As provas serão aplicadas tanto para os candidatos inscritos na versão impressa quanto na versão digital do exame. As questões serão iguais nas duas modalidades.

Assim como na prova do último domingo (21), foi obrigatório o uso de máscara de proteção facial. O documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente também são itens obrigatórios na prova. No Enem digital, as respostas são dadas no computador, mas os participantes recebem uma folha de rascunho para fazer os cálculos à mão, por isso, a caneta é também necessária.

No primeiro dia de Enem, os participantes fizeram as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Ao todo, 74% dos 3,1 milhões de inscritos compareceram ao exame.

O Enem impresso é realizado em 11.074 locais de prova em 1.747 municípios. Nessa modalidade, são mais de 460 mil pessoas envolvidas na aplicação do exame, entre coordenadores estaduais, municipais, aplicadores, corretores de redação e supervisores. Já o Enem digital envolve mais de 17 mil pessoas na realização das provas. O exame nesse formato foram aplicados em 831 locais de prova em 99 municípios.

Este foi o segundo Enem aplicado neste ano, já que as provas de 2020 foram adiadas por causa da pandemia e acabaram sendo aplicadas em janeiro e fevereiro.

*Com informações da Agência Brasil