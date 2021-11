Ao tentar socorrer amiga, adolescente de 16 anos é esfaqueada em Trindade

Na noite do último sábado (28/11) uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada ao defender uma amiga que estaria sendo agredida pelo namorado em Trindade, região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com informações da família, a menina estava com a amiga no condomínio onde mora quando o agressor chegou e deu início à confusão.

Na intenção de socorrer a amiga, a adolescente interviu na briga do casal e foi agredida no rosto com um golpe de facão. Em virtude da profundidade e extensão do corte, a vítima teve que ser encaminhada às pressas para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol), localizado em Goiânia.

Ao dar entrada no pronto socorro do Hospital Governador Otávio Lage, os primeiros socorros foram prestados e a menina foi atendida, sendo necessário passar pelo procedimento de sutura, levando cerca de 30 pontos. Com o golpe, os dentes e um olho da vítima foram atingidos, todavia não há riscos de perder a visão.

Após o atendimento médico, a vítima foi liberada e voltou para casa, mas deve passar por uma nova avaliação nos próximos dias. Depois do ocorrido, as familiares da adolescente solicitam ajuda da população para ajudar a custear uma cirurgia plástica para reparar a cicatriz.

Ainda segundo informações, o agressor não é conhecido da família e um boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia. Até a data de hoje (29/11), o suspeito ainda não havia sido localizado.

Além deste caso, recentemente outra adolescente foi torturada na região Metropolitana de Goiânia

Um homem de 31 anos foi preso, no último dia 13 de julho, suspeito de torturar e agredir a irmã de 16 anos para que ela falasse quem é o pai do filho que ela está esperando, em Abadia de Goiás. A agressão está sendo investigada pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

A adolescente sofreu ferimentos no rosto, braços e pernas. Segundo o comandante da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) de Goiânia, Vagner Rodrigues, a adolescente foi torturada e agredida por horas na casa onde moram e, mesmo assim, ela não contou ao irmão quem é o pai do filho.

Na residência foram apreendidos um revólver calibre 38 e munições. De acordo com o comandante, o homem torturou a adolescente com um revólver e a espancou. A esposa do suspeito também mora com eles, mas no momento das agressões, ele estava sozinho com a irmã.

A vítima foi atendida no Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol) e recebeu alta. O irmão foi preso por lesão corporal e posse irregular de arma de fogo na Central de Flagrantes de Trindade.

Conforme o boletim de ocorrências, a menina está com dois meses de gravidez e queria manter a informação sobre sigilo. O comandante da Romu explica que a adolescente mora com o irmão desde que a mãe deles morreu.

A vítima pediu socorro e familiares a levaram para uma unidade de saúde de Goiânia. No local, ela contou o caso e a Guarda Civil foi até a casa e efetuou a prisão do irmão.