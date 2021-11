Coca-Cola espalha a real magia do Natal na edição de 2021 da Caravana Iluminada

Com a chegada do Natal, a Coca-Cola se prepara para relembrar o verdadeiro espírito natalino e a real magia de estarmos juntos nesta data. Entre os dias 03/12 e 18/12, a Caravana Coca-Cola chega às cidades de Goiânia, Trindade, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Caldas Novas, Anápolis, São Luís dos Montes Belos e Pirenópolis, mantendo as normas de distanciamento e segurança frente à pandemia.

A marca e a Coca-Cola Bandeirantes estão priorizando o bem-estar da população e seguindo todas as medidas de segurança e protocolos que envolvem desde a produção do evento, a definição de equipes de trabalho, até a operação.

Os tradicionais caminhões vermelhos estarão iluminados em Led e Black Light e com muitas surpresas. Entre as atrações, telas gigantes formam 180 graus e trazem imagens super-realistas.

Para quem estava com saudades, Papai e Mamãe Noel estão de volta, já vacinados, em uma ceia cheia de amor e comidas do dia a dia do país, representando a união familiar em volta da mesa.

“Nós idealizamos uma celebração de Natal que respeitasse as limitações do momento que estamos vivendo, mas que mantivesse viva a real magia da data. Estamos muito felizes de termos conseguido manter a tradição com segurança e de colocar na rua, neste 2021, a maior edição das Caravanas que já fizemos até agora. Unir pessoas através da magia está no nosso DNA e estamos muito orgulhosos do que estamos realizando”, conta Poliana Sousa, diretora de marketing da Coca-Cola no Brasil e América Latina.

Como aconteceu em 2020, as Caravanas passarão por avenidas largas, de grande circulação e não terão cronogramas e rotas divulgados para evitar aglomerações, priorizando o bem-estar e segurança de todos.