Forte chuva deixa mais de 30 famílias desabrigadas em distrito de Pirenópolis

Uma forte chuva registrada neste domingo (28/11) deixou mais de 30 famílias desabrigadas em Lagolândia, no distrito de Pirenópolis, na região central do Estado. Imagens mostram que a cidade ficou totalmente inundada.

O alagamento foi provocado por conta do grande volume de água da chuva, que fez a água do Rio do Peixe subir rapidamente, atingindo casas e também chácaras e fazendas na região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, até a manhã desta segunda-feira (29/11), não foram registrados feridos ou desaparecidos, apenas danos materiais. As 37 famílias que foram atingidas pelo desastre foram encaminhadas para casas de parentes e, algumas, estão abrigadas em uma escola da região.

Segundo o tenente Daniel Rodrigues, a proximidade das casas com o rio contribuiu para o alagamento, pois o volume da água aumentou drasticamente. “Foi um grande volume de chuva em um período de tempo muito curto”.

Conforme o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), foi registrado um volume de chuvas de 60 milímetros (mm). Nesta segunda (29), há novamente previsão de chuva para a região, podendo registrar cerca de 20mm.

A Prefeitura de Pirenópolis decretou situação de calamidade pública no município por causa da situação. A administração pública informou que já acionou a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Enel para ajudar na região, e que a “Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente enviaram equipes para dar apoio à população”.

Doações

Diante da situação do distrito de Pirenópolis, o Corpo de Bombeiros está recolhendo doações que possam ajudar a população, como roupas, colchões, produtos de higiene e alimentos não perecíveis.

Segundo a prefeitura, as doações já começaram a chegar no local. “Doações de populares e suprimentos encaminhados pela Prefeitura já começam a chegar em Lagolândia. Desde ontem, a Prefeitura de Pirenópolis destinou ao local colchões, alimentos, água mineral e produtos de higiene pessoal e limpeza. Todos podem ajudar. As doações estão sendo recebidas pelo Corpo de Bombeiros de Pirenópolis.”, escreveu nas redes sociais.