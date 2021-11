Franquia de pipocas gourmet inaugura café no Setor Bueno

O Setor Bueno, em Goiânia, ganhou, em novembro, mais um atrativo gastronômico. Desta vez, um café e bistrô da franquia de pipocas, PopCorn Gourmet. Ele foi montado na varanda do Boulevard Gastronômico do Shopping Buena Vista e oferece refeições para qualquer momento do dia. Ou seja, há opções de brunches, para o happy hour com carta de drinks e vinhos, lanches e jantar. Além disso, é claro, há espaço para as pipocas que são o carro-chefe da marca, que surgiu na capital e tem 40 quiosques espalhados pelo Brasil.

O cardápio foi desenvolvido pela empresária e chef Elaine Moura. Assim, há receitas salgadas, como pães de queijo tradicionais ou recheado; paninis, sanduíches, escondidinho de carne de sol com banana-da-terra. Além disso, salada mediterrânea com camarão; coxinha, inclusive sem massa; quiches, folhados, ovos mexidos e omeletes.

Para quem prefere os doces, a PopCorn Gourmet Café e Bistrô tem opções de consumo no local, para levar pra casa e para dar de presente. Assim, há kits, como o cappuccino de pipoca com crema; receitas, como sanduíche doce de croissant e pudim de leite com pipocas de caramelo e flor de sal. No menu, tem ainda festival de cheesecakes, tartelete de limão, bolo, brownie e milkshakes. As receitas têm sempre combinações com pipocas.

O café dispõe também de opções saudáveis e veganas, como o novo sabor Trufa Choco Zero Açúcar, saladas, lasanha de legumes, coxinha sem massa, pannes de guacamole e cogumelos.

Cafés especiais e bebidas

Os cafés da PopCorn Gourmet Café e Bistrô são da marca italiana Illycaffè, fundada em 1933. Os produtos da empresa são apreciados nos cinco continentes pelo característico gosto aveludado. Os blends têm nove tipos de puro café Arábica, provenientes da América do Sul, da América Central, da Índia e da África.

Além disso, os drinks do cardápio são originais, com ótimas formulações e sabores inusitados. Também tem chás, sucos e composições mais saudáveis.

Serviço: PopCorn Gourmet Café e Bistrô – Buena Vista Shopping

Funcionamento: De segunda à sábado, das 9h às 23h; Domingo, das 9h às 21h.

Endereço: Av. T-38, Loja 106, Setor Bueno, em Goiânia – Buena Vista Shopping