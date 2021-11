Morre homem que teve 70% do corpo queimado após explosão em padaria, em Aparecida

Morreu durante o fim de semana, o funcionário que teve 70% do corpo queimado durante uma explosão em uma padaria, em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.

O homem, de 22 anos, estava internado no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) desde o último dia 2 de novembro, quando aconteceu o acidente.

Segundo a unidade hospitalar, o estado dele era considerado grave e respirava com a ajuda de aparelhos. O jovem teve cerca de 70% do corpo queimado durante a explosão.

Relembre o caso homem que teve 70% do corpo queimado após explosão em padaria

Segundo informações, o acidente aconteceu no momento que o jovem, de 22 anos, chegava no local para trabalhar, por volta de 15h. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento que ele entra no estabelecimento, acende a luz e, em seguida, acontece a explosão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e apagar as chamas do estabelecimento. Segundo a corporação, um vazamento de gás provocou o fogo.

Após o acidente, o jovem buscou socorro em uma unidade de saúde próxima a padaria. Entretanto, devido a gravidade dos ferimentos ele precisou ser transferido de helicóptero para o Hugol.

De acordo com os bombeiros, o botijão de gás estava armazenado fora do estabelecimento, por isso, o estrago não foi maior. Imagens mostram que o local ficou totalmente destruído, estilhaços de janelas e porta tomaram conta da rua e o teto de gesso desabou.

A Defesa Civil também esteve na padaria, que ficou totalmente danificada, por isso, o deverá ser demolida e reconstruída. Segundo o proprietário do estabelecimento, toda a rede de gás já tinha passado por vistoria dos bombeiros.

Veja imagens do dia do acidente: