Vagas de emprego: Sine Goiânia oferece mais de 800 oportunidades nesta semana

A partir desta segunda-feira (29/11) encontra-se à disposição da população goianiense 810 oportunidades de emprego. As vagas são destinadas à pessoas que buscam uma oportunidade para ingressar, ou retornar, para o mercado de trabalho. Sendo oferecidas pelo Sine Municipal, os interessados devem procurar a unidade localizada na Rua 1, no centro de Goiânia, entre as 09h e 17h, para efetivar o cadastro na vaga.

Para se candidatar, é necessário preencher o documento de solicitação e apresentar carteira de identidade, CPF, Comprovante de endereço atualizado (últimos três meses) e a carteira de trabalho. A candidatura passa por um processo de avaliação e caso o profissional preencha as exigências da empresa empregadora, o Sine realiza o encaminhamento.

Confira abaixo os cargos e números de vagas disponíveis

Açougueiro – 7

Agente de pátio – 1

Agente de pátio – 3

Ajudante de eletricista – 2

Ajudante de motorista – 5

Ajudante de obras – 4

Ajudante de pasteleiro – 1

Ajudante de pintor – 2

Alinhador de pneus – 2

Analista de recursos humanos – 1

Arte-finalista – 1

Assistente administrativo – 1

Assistente de engenharia (construção civil) – 2

Atendente de balcão – 1

Atendente de lanchonete – 1

Atendente de lojas – 8

Atendente de mesa – 2

Atendente de telemarketing – 500

Auxiliar de arquitetura – 1

Auxiliar de cobrança – 1

Auxiliar de contabilidade – 1

Auxiliar de cozinha – 7

Auxiliar de expedição – 1

Auxiliar de faturamento – 1

Auxiliar de limpeza – 8

Auxiliar de linha de produção – 13

Auxiliar de mecânico de autos – 1

Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) – 1

Auxiliar de pedreiro – 2

Auxiliar de pintor de automóveis – 1

Auxiliar de pizzaiolo – 1

Auxiliar de torneiro mecânico – 1

Auxiliar financeiro – 2

Auxiliar técnico de refrigeração – 1

Azulejista – 4

Barista – 1

Borracheiro – 2

Carpinteiro (obras) – 4

Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) – 5

Caseiro – 1

Chefe de cozinha – 1

Churrasqueiro – 4

Coletor de lixo – 2

Comprador – 1

Conferente de carga e descarga – 1

Consultor de vendas – 3

Controlador de pragas – 1

Cortador, a mão – 1

Costureira(o) – 11

Cozinheiro(a) – 7

Eletricista de manutenção em geral – 1

Eletrotécnico – 1

Empregado doméstico nos serviços gerais – 1

Encanador – 1

Encarregado de construção civil e manutenção – 6

Encarregado de obras – 1

Engenheiro civil – 1

Estoquista – 2

Farmacêutico – 1

Faxineiro – 1

Gerente administrativo e financeiro – 1

Gerente de supermercado – 4

Instalador-reparador de linhas de comunicação de dados – 2

Jardineiro – 1

Lavador de automóveis – 1

Lustrador de móveis – 2

Manicure – 1

Marceneiro – 4

Mecânico – 2

Mecânico de auto em geral – 11

Mecânico de manutenção de caminhão a diesel – 1

Mecânico de motor a diesel – 2

Mestre de obras – 2

Motofretista – 1

Motorista entregador – 6

Operador de caixa – 1

Operador de lavador de veículos – 1

Panfleteiro – 16

Pedreiro – 13

Pintor de paredes – 2

Pizzaiolo – 1

Porteiro – 6

Promotor de vendas – 9

Recepcionista atendente – 1

Rejuntador de revestimentos – 2

Saladeiro – 2

Salgadeiro – 2

Serralheiro – 4

Servente de obras – 14

Servente de pedreiro – 3

Soldador – 3

Supervisor administrativo de pessoal – 1

Técnico de edificações – 1

Técnico de manutenção de computador – 1

Técnico em segurança do trabalho – 1

Vaqueiro – 1

Vendedor de comércio varejista – 2

Vendedor de serviços – 16

Vendedor em comércio atacadista – 4

Vendedor – 9