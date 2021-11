Adolescente fica gravemente ferida durante aula de química, em Anápolis

Durante a manhã desta terça-feira (30/11) uma adolescente de 16 anos se feriu gravemente durante a realização de um experimento realizado na aula de química. O caso aconteceu em uma escola estadual, localizada em Anápolis, região central do estado.

De acordo com informações preliminares, o experimento envolvia o contato dos alunos com etanol, mas ainda não se sabe como o acidente teria acontecido. Ainda segundo informado, 70% do corpo da menina teria sido queimado.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada para atender a ocorrência. Os primeiros socorros foram prestados no local e adolescente foi encaminhada, inicialmente, para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

Após avaliação médica, a vítima teria sido sedada e transferida, no helicóptero da equipe de resgate, para o Hospital Estadual de Urgência Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), localizado em Goiânia. Em nota, o Hugol, informou na tarde de hoje (30) que o estado de saúde da adolescente é grave e ela está respirando com a ajuda de aparelhos.

Em nota a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) se manifestou sobre o caso. Leia abaixo:

A respeito da solicitação deste veículo de comunicação, a Secretaria de Estado da Educação (Seduc/Goiás) responde o que se segue: – A Seduc foi informada, na manhã desta terça-feira (30/11), sobre o ocorrido no Colégio Estadual Professor Heli Alves Ferreira, no município de Anápolis. A equipe gestora acionou o protocolo de segurança e saúde, contatando o Corpo de Bombeiros e com prestação de atendimento aos adolescentes envolvidos. – Segundo relato, os estudantes realizavam uma experiência quando o fato aconteceu. Com o acidente, ocorreram queimaduras e uma das adolescentes precisou ser encaminhada ao hospital. O atendimento foi feito no Hospital de Urgência de Anápolis e, posteriormente, foi feita a transferência para o Hugol, em Goiânia. – A Secretaria de Estado da Educação dá total apoio aos familiares e uma equipe multidisciplinar acompanha a situação. A Coordenação Regional de Educação de Anápolis, a qual a escola é jurisdicionada, verifica os detalhes dentro da escola, com suporte aos demais adolescentes. A Seduc toma todas as providências para investigar o fato.

Em Goiás, outro caso envolvendo uma adolescente chamou a atenção

Na noite do último sábado (28/11), uma adolescente de 15 anos foi esfaqueada ao defender uma amiga que estaria sendo agredida pelo namorado em Trindade, região Metropolitana de Goiânia.

De acordo com informações da família, a menina estava com a amiga no condomínio onde mora quando o agressor chegou e deu início à confusão.

Na intenção de socorrer a amiga, a adolescente interviu na briga do casal e foi agredida no rosto com um golpe de facão. Em virtude da profundidade e extensão do corte, a vítima teve que ser encaminhada às pressas para o Hospital Estadual Governador Otávio Lage (Hugol), localizado em Goiânia.

Ao dar entrada no pronto socorro do Hospital Governador Otávio Lage, os primeiros socorros foram prestados e a menina foi atendida, sendo necessário passar pelo procedimento de sutura, levando cerca de 30 pontos. Com o golpe, os dentes e um olho da vítima foram atingidos, todavia não há riscos de perder a visão.

Após o atendimento médico, a vítima foi liberada e voltou para casa, mas deve passar por uma nova avaliação nos próximos dias. Depois do ocorrido, as familiares da adolescente solicitam ajuda da população para ajudar a custear uma cirurgia plástica para reparar a cicatriz.

Ainda segundo informações, o agressor não é conhecido da família e um boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia. Até esta segunda-feira (29), o suspeito ainda não havia sido localizado.