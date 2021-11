Caso Wanderson: o que se sabe sobre o triplo homicídio em Corumbá

As forças policiais de Goiás estão novamente empenhadas em uma megaoperação de buscas, desta vez por Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, suspeito de um triplo homicídio em Corumbá de Goiás. O caso já é comparado ao de Lázaro Barbosa. Veja o que se sabe até o momento.

O jovem é o principal suspeito de matar a própria esposa grávida, a enteada e um fazendeiro, no fim da tarde do último domingo (28/11). Ele também teria ferido uma mulher. Após cometer o crime, o homem fugiu do local e continua sendo procurado nesta terça-feira (30), pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO).

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Tibério Martins, o cerco para buscas foi fechado em três cidades, sendo Corumbá de Goiás, onde os crimes aconteceram, Alexânia, e Abadiânia, para onde ele teria fugido.

Caso Wanderson: os crimes

Segundo apontam as investigações, primeiramente o homem matou a mulher dele, Rânia Aranha Figueiro, de 21 anos, e a enteada Geysa Aranha da Silva Rocha, de dois anos e nove meses.

Posteriormente, o suspeito furtou um revólver e matou um fazendeiro, de 73 anos. Ele ainda roubou uma caminhonete para fugir da cidade. Entretanto, antes da fuga, o homem tentou estuprar a mulher do fazendeiro, mas não conseguiu, momento que atirou no ombro dela.

Os corpos da mulher e da enteada foram encontrados horas depois na casa do caseiro. Segundo a Polícia Civil, elas foram mortas a facadas. O velório das vítimas foi realizado na manhã desta terça (30), em Corumbá de Goiás.

A fuga

Durante a fuga, Wanderson seguiu pela GO-225, onde abandonou a caminhonete. Na segunda-feira (29), ele foi para a cidade de Alexânia, onde procurou por familiares.

Na ocasião, ele contou aos familiares que havia se separado da companheira. Somente depois eles descobriram, por redes sociais, sobre os assassinatos.

Agora, aproximadamente 300 policiais estão envolvidos nas buscas por Wanderson.

Sobrevivente

A mulher, de 45 anos, que sofreu a tentativa de estupro foi levada para o hospital por vizinhos. O estado de saúde dela é estável. Ela contou que o jovem era conhecido da família.

Segundo relatos da vítima à polícia, Vanderson chegou na propriedade, conversou com o fazendeiro e tomou um refrigerante. Em seguida, ele sacou uma arma e atirou na cabeça do idoso.

Posteriormente, a mulher tentou fugir, mas foi impedida pelo suspeito, que bateu em seu rosto e tentou estuprá-la. Como não conseguiu, atirou contra ela também. Caída no chão, ela se fingiu de morta. Quando ele saiu da propriedade, ela foi até uma fazenda vizinha para pedir ajuda.

Outros crimes

Conforme apontam as investigações, o caseiro já havia sido preso anteriormente por tentar matar a ex-mulher a facadas, em Goianápolis.

Segundo o delegado Tibério Martins, a tentativa de feminicídio aconteceu em 2019. Ele então foi preso, quando tinha 18 anos, e liberado em março deste ano.