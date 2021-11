Centro Livre de Artes abre matrículas para 1º semestre de 2022

O Centro Livre de Artes (CLA), localizado no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, abre nesta quarta-feira (1/12) o período de matrículas para oficinas e cursos do primeiro semestre de 2022. No total, são mais de 400 vagas para atividades gratuitas. Assim, as inscrições acontecem em períodos distintos para cada modalidade. Nos dias 1º de dezembro e 2 de dezembro, as inscrições são para Oficinas Integradas. Além disso, haverá matrículas nos e dias 7, 8 e 9 deste mês para Artes Visuais. A escola de Artes é um dos polos da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), da prefeitura de Goiânia.

Do total de vagas, 20% são disponibilizadas a servidores públicos municipais interessados. Para se matricular, é necessário acessar o site do CLA aqui. Depois, basta clicar em Inscrições para Matrículas 2022/1 e conferir as ementas dos cursos. Dessa forma, é importante observar os pré-requisitos exigidos, bem como a faixa etária. Também estão disponíveis os dias e horários de início das aulas on-line e presenciais.

É importante anotar o nome e o número da turma. Além disso, salvar (ou anotar) o link de inscrição para preencher o formulário com os dados solicitados no dia em que as matrículas estiveram abertas para a oficina ou curso escolhido. Os e-mails de confirmação da matrícula são enviados apenas para os candidatos contemplados com as vagas.

Cursos e oficinas disponíveis no Centro Livre de Artes.

A modalidade de Oficina Integrada do Centro Livre de Artes (CLA) tem aulas com linguagens artísticas distintas, porém, tematicamente estruturadas para uma aula lúdica e que propicia vivências musicais, de artes plásticas, movimento e teatro. Dessa maneira, é destinada a crianças a partir de 5 anos. Além disso, possui uma turma especial denominada Som, Cor e Movimento com a mesma proposta de integração, porém para maiores de 50 anos.

Nas Artes Visuais, os candidatos podem se matricular em cursos e oficinas de Desenho, Desenho de Figura Humana, Retrato, Pintura Experimental, Pintura em tela, Fundamentos da Pintura 1 e 2, História e Desenho de Moda. Há ainda outras opções que serão disponibilizadas em aulas presenciais ou on-line

Para os interessados em Artes Cênicas e Práticas Corporais e cursos/oficinas de Música, as matrículas ainda não foram abertas. De acordo com informações da Secult municipal, as vagas e ementas serão divulgadas na segunda quinzena de janeiro, já que as matrículas desses Núcleos acontecerão após o dia 20 de janeiro de 2022.