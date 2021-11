Goiânia faz testagem gratuita para HIV, Sífilis e Hepatite nesta quarta (1º)

Nesta quarta-feira (1/12) a Prefeitura de Goiânia realizará, no Paço Municipal, uma ação voltada para a luta contra o HIV e Aids. O evento da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) acontece entre as 8h e as 17h. Durante o mês de dezembro, uma ação mundial é colocada em prática como forma de intensificar a luta contra a Aids. Como forma de apoio à ação

O objetivo da ação, denominada como Dia “D”, é alertar a população goianiense e comunidade em geral sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento precoce da Aids e HIV. Durante o evento estão previstas palestras com especialistas na área de doenças sexualmente transmissíveis e prevenção ao Covid-19, além da disponibilização de serviços de testagem diagnóstica e tratamentos oferecidos pela SMS Goiânia. A campanha #FaçaOTeste se mobilizará durante o evento através da distribuição de preservativos e oferta de aproximadamente 400 testes para HIV, Sífilis e Hepatites B e C.

“É uma ação importante para todos nós, visto que essas infecções, que são transmissíveis, podem gerar consequências graves. Vamos intensificar a oferta dos testes durante todo o mês, mas vale lembrar que eles são realizados pelo município como rotina e estão disponíveis para qualquer pessoa. Por isso, faça o teste e previna-se”, completa o secretário de Saúde, Durval Pedroso.

Sendo uma ação aberta e voltada para o público em geral, para a realização dos exames é necessário a apresentação de documento oficial com foto. No caso de algum resultado positivo para qualquer uma das doenças testadas, o paciente será orientado a procurar uma unidade básica de saúde próxima ao local em que reside, para seguir com o tratamento. A estimativa atual é de que 7,5 mil pessoas são portadoras do HIV na capital goiana.

No Brasil, desde o ano de 1980, o Dia “D” é marcado por palestras, conferências, intensificação de testagem para o HIV e distribuição de preservativos. A cada ano, a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OPAS/OMS) definem um tema a ser discutido no dia 1º de dezembro e no ano de 2021 o tema é: Faça o Teste. Acabe com as desigualdades. Acabe com a pandemia.