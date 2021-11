Prazo para realizar o pagamento do IPVA termina nesta terça-feira (30)

Conforme o calendário divulgado no final do ano de 2020, o prazo para pagamento do Importo sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) referente ao ano de 2021 termina nesta terça-feira (30). O vencimento da parcela única ou terceira parcela é destinado à veículos com placa final zero (0).

De acordo com informações do Governo de Goiás, o estado possui hoje cerca de 170 mil veículos automotores com o final zero (o). Através de um balanço realizado pela Gerência de IPVA da Secretaria da Economia, no dia 11 de novembro, o valor a ser recebido dos motoristas deste grupo que ainda não haviam efetuado o pagamento era de cerca de R$ 296 milhões.

Sobre a divulgação do calendário de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o exercício de 2022, a informação do governo do estado é que as datas de pagamento sejam divulgadas em meados do mês de dezembro.

Em relação à quantidade de parcelas, a informação é que nada muda. Desta forma, o pagamento do IPVA pode ser realizado de duas formas, através da quitação por parcela única ou a divisão do valor total em três parcelas. A estimativa é que o vencimento integral para as placas com final um (1) seja em março de 2022.

Formas de pagamento

O IPVA no estado pode ser dividido em três parcelas ou à vista, sendo que na última deve ser quitada também a taxa de Licenciamento Anual e o Seguro DPVAT. A entrega de boleto em domicílio foi suspensa em 2020 devido a pandemia e a medida continua valendo em 2021.

Com isso, o boleto deve ser emitido pelo motorista na internet nos sites da Secretaria da Economia ou do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO).

Descontos

O estado de Goiás tributa com o IPVA veículos fabricados de 2007 em diante. A frota total é de 4,1 milhões de veículos, mas os que têm 15 anos ou mais de uso são isentos do imposto. Os novos não pagam o imposto no ano que o motorista adquiriu o veículo.

O regulamento garante isenções no pagamento do IPVA para deficientes físicos, mentais, visuais e autistas concedidas por leis estaduais. Somente no ano de 2020 foram concedidos 13.662 benefícios para Pessoa Com Deficiência (PCD) no estado.