Teatro Escola Basileu França será reaberto com espetáculo musical

O Teatro Escola Basileu França, em Goiânia, será reinaugurado no mês de dezembro, após passar por reformas que tiveram mais de R$ 6 milhões de investimentos do Governo de Goiás. Assim, o espetáculo escolhido para a reinauguração é o musical “7 x Pecado – Broadway in Concert”, escrito por André Dias, e sob o roteiro musical de Anna Toledo.

Ao todo, serão quatro dias de apresentações, entre os dias 9 e 12 de dezembro. O primeiro dia é apenas para convidados, e o segundo para entidades ligadas à Organização das Voluntárias de Goiás. Os dois últimos dias são liberados para o público em geral, e os ingresso, gratuitos, poderão ser trocados por este link.

Dessa maneira, a obra é baseada nos Sete Pecados Capitais e em como eles se manifestam na vida contemporânea: Soberba, Vaidade, Ira, Gula, Luxúria, Inveja e Preguiça. Eles são mostrados através de grandes sucessos da Broadway, como Chicago, Cabaret, MammaMia!, bem como Grease, Moulin Rouge e Frozen. Além disso, Dreamgirls, A Bela e a Fera, West SideStory, LesMiserables, O Fantasma da Ópera e outros.

72 artistas participam da peça de reinauguração

A peça “7 x Pecado – Broadway in Concert”, que irá reinaugurar o Teatro Escola Basileu França, conta com 72 artistas goianos. Dessa maneira, há bailarinos e também músicos da Orquestra da Escola do Futuro do Estado de Goiás em Artes Basileu França, e da Orquestras Filarmônica de Goiás e Jovem de Goiás. Ademais, conta com grandes nomes do teatro musical brasileiro, vindos de diversas regiões do País.

O espetáculo tem texto do carioca André Dias, canções dos maiores sucessos musicais da Broadway, direção musical e arranjos de Thiago Rodrigues e direção geral de André Dias e Glaucia da Fonseca. A obra conta, ainda, com a participação da Orquestra Filarmônica de Goiás e Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás.

Leve e divertida, a trama gira em torno de uma aposta entre Deus e o Diabo sobre a força do amor. Quando uma grande atriz reencontra seu grande amor, ela terá que enfrentar seus demônios e se reinventar. “E não é o que todos estamos fazendo? Em tempos pós-pandêmicos, nos quais as relações estão, aos poucos, sendo retomadas, é necessário refletirmos sobre a nossa afetividade e sobre o papel fundamental da arte e da cultura na formação do caráter de nossa sociedade”, completa o ator e dramaturgo André Dias.

Mais sobre a reforma do Teatro Escola Basileu França

O Teatro Escola Basileu França fica localizado na Avenida Universitária, no Setor Leste Universitário. Inaugurado em 2010, o teatro passou por melhorias nesses últimos meses. Assim, a primeira etapa da reforma inclui adequação do piso para espetáculos de balé, novo palco, iluminação cênica e melhoria acústica. Além disso, tem mudanças na fachada, aquisição de equipamentos e projeto de arborização na entrada do espaço.

O teatro integra a Escola do Futuro (EFG) em Artes Basileu França, ligada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento e Inovação (SEDI). A instituição de ensino tem por missão promover e desenvolver a diversidade de gêneros artísticos, bem como incentivar a difusão cultural e estimular pesquisa visando à interação entre teoria e prática.

Serviço: 7 x Pecado – Broadway in Concert | Teatro Escola Basileu França

Quando: 9, 10, 11 e 12 de dezembro (Quinta, sexta e sábado, às 20h | Domingo, às 19h)

Duração aproximada: 90 minutos

Classificação indicativa: 12 anos

Local: Teatro Escola Basileu França – Av. Universitária, 1.750 – Setor Leste Universitário

Entrada: Gratuita

Site: www.sympla.com.br