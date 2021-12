Caso Wanderson: buscas pelo fugitivo já completam três dias, em Goiás

As buscas por Wanderson, suspeito de cometer o assassinato da mulher, da enteada e de um vizinho, no município de Corumbá de Goiás, já completa três dias. De acordo com a equipe de investigação, o caso aconteceu no dia 28 de novembro, na fazenda em que a família morava. Acredita-se que em um primeiro momento o suspeito teria tirado a vida da mulher, grávida, com idade de 19 anos e da enteada de 2 anos.

Posteriormente o rapaz teria furtado a arma de fogo do patrão e se direcionado à casa do vizinho, de 73 anos, que morava na mesma fazenda que a família. Antes de atirar contra a vítima, o suspeito ainda teria se sentado e tomado um refrigerante com o idoso. A Polícia Civil ainda não tem informações sobre o que motivou o crime.

O que se sabe sobre o caso Wanderson até o momento

Até agora, o que se sabe sobre o triplo homicídio, que aconteceu à 50 km da cidade de Goiânia, são informações repassadas pela Polícia Militar do estado. Desta forma sabe-se as apurações mostraram que a mulher e a enteada foram mortas com golpes de faca dentro da casa em que moravam. Já a terceira vítima foi morta com um tiro na cabeça.

Ainda na casa do fazendeiro, Wanderson teria tentado estuprar a mulher do vizinho. Quando não conseguiu, o rapaz bateu na mulher, que tem 45 anos, e disparou um tiro em seu ombro. Temendo pela vida, a testemunha fingiu que estava morta e esperou até que o suspeito deixasse a residência para pedir socorro à outros vizinhos, sendo encaminhada para o hospital da cidade.

Segundo informações, no momento da fuga Wanderson roubou a caminhonete do fazendo, modelo S10, e fugiu para o município de Alexânia. Porém, durante a fuga o suspeito teria se acidentado e abandonou o veículo às margens da GO-225, em Corumbá de Goiás. Na mesma noite da fuga, o carro foi localizado pela polícia.

Devido à distância entre a cidade destino e o município onde o crime aconteceu, acredita-se que Wanderson tenha continuado a viagem a pé ou de carona. Ao chegar em Alexânia, ele teria entrado em um taxi que o levou até Abadiânia. É neste terceiro município que as buscas se concentram, pois a suspeita das equipes de investigação é que o rapaz esteja escondido na zona rural da cidade.

Segundo informações da Polícia Civil, responsável pelo caso, o suspeito não havia sido preso até a tarde desta quarta-feira (1º). Entretanto, a Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP/GO) recrutou 50 agentes das Policias Militar, Civil e Rodoviária Federal (PRF) para comporem uma força-tarefa.

Para auxiliar nas buscas, estão sendo usados viaturas policiais, helicópteros e cães farejadores. Outro meio adotado pela Policia Civil foi a divulgação de uma foto de Wanderson Mota Protácio e a disponibilização de um número de telefone para que a população possa entrar em contato com pistas e informações sobre paradeiro do suspeito.